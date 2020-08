Océane Dodin peut être satisfaite malgré son élimination du premier tournoi WTA disputé depuis le mois de mars. Battue au troisième tour des qualification à Palerme puis repêchée avant de s’offrir une place en huitième de finale, la Française a fini par s’incliner face à la jeune ukrainienne et 25e mondiale Dayana Yastremska : 6-2, 6-4 en 1h20. 387e il y a encore un an, la Lilloise s’est donnée les moyens de revenir au plus haut niveau et devra encore faire un petit effort pour dépasser à nouveau la barre symbolique des 100 premières joueuses mondiales. Elle sera 110e lundi prochain.

