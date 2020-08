Avant de disputer la finale du tournoi de Palerme contre Anett Kontaveit, Fiona Ferro a livré ses impressions dans les colonnes de l’Équipe. La Tricolore dissocie en partie physique et mental dans le processus de reprise de la compétition : « J’ai vu cette semaine que les filles ont des douleurs à gauche, à droite, plus que d’habitude. À partir des quarts, tout le monde a un bandage quelque part. Après cinq mois sans compétition, tout le monde a des petites douleurs. Le plus dur est de tenir la route jusqu’à la fin de la semaine. Niveau concentration, en revanche, ca va bien. Les tournois que j’ai faits en juillet m’ont bien préparée à ça. »

Pour rappel, la native de Libramont-Chevigny en Belgique avait remporté les deux premières étapes du Challenge Elite FFT.