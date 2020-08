Nos confrères d’Ubitennis se sont rendus en Sicile. Ils ont donc eu une longue conversation avec le directeur du tournoi Olivio Parma pour préciser certaines informations.

Concernant la fameuse photo de Martic en ville, Olivio est très à l’aise avec cela : « Il faut le préciser, les protocoles de la WTA sont des « conseils » et n’ont pas force de loi. La WTA ne peut pas forcer Vekic à ne pas faire la « touriste », c’est sa sensibilité. Elle devrait être juste blamer parce qu’elle a mis la photo sur les réseaux sociaux et a donné le mauvais message. Mais cela n’a mis la santé de personne en danger. La loi dit qu’il n’est pas obligatoire de porter un masque à l’extérieur, bien qu’ici on oblige tout le monde à le porter pour donner un message positif » a précisé Palma.

Concernant l’attaque du tricolore Richard Gasquet qui a parlé de « scandale » dans les colonnes de l’Equipe, le directeur du tournoi préfère garder son calme et revenir à une réalité : « Richard Gasquet est un excellent joueur de tennis, mais ce n’est pas un spécialiste des maladies infectieuses ».