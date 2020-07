Mary Pierce a remporté 18 titres au cours de sa carrière (dont deux tournois du Grand Chelem). Le premier a été obtenu à Palerme en 1991 et la Tricolore s’est confiée sur le site du tournoi sur ce moment particulier : « J’ai tellement de souvenirs merveilleux de Palerme. J’adore Palerme, c’est une île magnifique. Je me souviens que tout le monde au club était gentil, ça donnait une impression de détente. J’adorais le jouer le soir, les fans italiens étaient de grands supporters, c’était formidable de jouer devant eux. Ils créaient toujours une atmosphère incroyable. J’ai toujours senti leur soutien quand je jouais. Palerme occupe une place très spéciale dans mon coeur et pour ma carrière de joueuse. C’est un endroit que je chéris et dont je me souviendrai toujours. »