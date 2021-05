Arrivée à Parme après sa défaite en finale du WTA 1000 face à Iga Swiatek la semaine dernière, Cori Gauff n’est pas venue dans la capi­tale du jambon pour rien. En plus d’avoir remporté le titre en simple face à la Chinoise Qiang Wang, la jeune améri­caine de 17ans s’est égale­ment emparé du trophée en doubles aux côtés de Caty McNally. Invitée à réagir à l’issue de cette « razzia », Coco était forcé­ment satis­faite de cette semaine

« Cela signifie beau­coup pour moi. Réaliser une telle perfor­mance sur terre battue, sur une surface qui n’a jamais été très bonne pour moi et qui n’a jamais été asso­ciée à mon jeu, c’est très bon pour la suite. En fait j’ai toujours aimé la terre battue et je me salis souvent quand je joue (rires), mais je n’ai jamais eu de bons résul­tats avant cette semaine. J’ai passé la majeure partie de la semaine à réflé­chir à si je pouvais réaliser le doublé. Quand nous avons atteint les demi‐finales, je pensais que ce serait formi­dable de pouvoir gagner les titres en simple et en double. Je suis très content du niveau affiché tout au long de cette semaine. Il est main­te­nant temps de se reposer et de commencer à préparer Roland Garros , la grande épreuve sur terre battue sans aucun doute. »