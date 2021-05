Le retour à la terre battue est bien compliqué pour Serena Williams. Battue d’en­trée à Rome par Podoroska puis tombeuse de la jeune italienne Pigato (572e, 17 ans) au premier tour à Parme, la cham­pionne améri­caine s’est inclinée dès les huitièmes de finale face à la spécia­liste tchèque Katerina Siniakova (68e) : 6–7(4), 2–6 en 1h40 de jeu.

Venue dans capi­tale du jambon pour prendre du rythme sur une surface exigeante, la 8e mondial repart proba­ble­ment avec plus de doutes que lors de son arrivée. On retrou­vera la joueuse de 39 ans à Roland Garros à partir du 30 mai prochain. D’ici‐là, elle va devoir crava­cher à l’en­traî­ne­ment pour espérer réaliser une ‘perf’ sur un tournoi qu’elle a remporté à trois reprises (2002, 2013 et 2015).