Amanda Anisimova réalise actuel­le­ment la meilleure saison de sa jeune carrière.

En effet, l’Américaine de 24 ans, fraî­che­ment titrée au WTA 1000 de Pékin, son deuxième titre de ce niveau cette saison et fina­liste des deux derniers tour­nois du Grand Chelem de l’année, appa­raît comme un véri­table ouragan sur le circuit WTA en cette fin de saison.

Anisimova est revenue, après sa victoire, sur les raisons de ses récents succès :

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir beau­coup appris sur moi‐même. Je pense que je peux prendre beau­coup de choses posi­tives et les consi­dérer comme une énorme amélio­ra­tion, simple­ment en trou­vant des moyens de relever certains défis et en me surpas­sant dans les moments où j’ai l’im­pres­sion de ne plus pouvoir faire mieux. C’est une immense victoire pour moi. De plus, atteindre la finale et remporter le titre est vrai­ment incroyable. J’en suis vrai­ment heureuse. Je ne m’at­ten­dais pas à me faire enlever mes dents de sagesse. »

On rappelle qu’Amanda avait mis sa carrière entre paren­thèses en raison de nombreuses blessures.

Désormais, elle est de retour au plus haut niveau du circuit féminin et ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin, avec dans son viseur le top 3 mondial et le Masters de Riyad en fin de saison.