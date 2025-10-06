Amanda Anisimova réalise actuellement la meilleure saison de sa jeune carrière.
En effet, l’Américaine de 24 ans, fraîchement titrée au WTA 1000 de Pékin, son deuxième titre de ce niveau cette saison et finaliste des deux derniers tournois du Grand Chelem de l’année, apparaît comme un véritable ouragan sur le circuit WTA en cette fin de saison.
Anisimova est revenue, après sa victoire, sur les raisons de ses récents succès :
« J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris sur moi‐même. Je pense que je peux prendre beaucoup de choses positives et les considérer comme une énorme amélioration, simplement en trouvant des moyens de relever certains défis et en me surpassant dans les moments où j’ai l’impression de ne plus pouvoir faire mieux. C’est une immense victoire pour moi. De plus, atteindre la finale et remporter le titre est vraiment incroyable. J’en suis vraiment heureuse. Je ne m’attendais pas à me faire enlever mes dents de sagesse. »
On rappelle qu’Amanda avait mis sa carrière entre parenthèses en raison de nombreuses blessures.
Désormais, elle est de retour au plus haut niveau du circuit féminin et ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin, avec dans son viseur le top 3 mondial et le Masters de Riyad en fin de saison.
