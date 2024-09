Présente dans la capi­tale chinoise pour prendre part au WTA 1000 de Pékin qui débu­tera ce mercredi 25 septembre, Aryna Sabalenka, récente lauréate de l’US Open, a une occa­sion en or de ravir la place de numéro 1 mondiale à Iga Swiatek.

Forfait pour des raisons person­nelles, la Polonaise perdra son trône en cas de victoire finale de la Biélorusse. Cette dernière, de passage en inter­view avant le début du tournoi, n’a pas caché ses ambitions.

« C’est l’un de mes objec­tifs : terminer la saison à la première place mondiale. Je n’es­saie pas de me concen­trer sur ça. J’essaie de me concen­trer sur mon jeu. Il ne reste que trois tour­nois. J’essaie juste de donner le meilleur de moi‐même sur le court. Après la saison, je verrai si c’était suffi­sant pour terminer l’année à la première place mondiale ou s’il faut améliorer autre chose pour arriver à la première place mondiale. Être appelée la meilleure joueuse du monde, ça veut vrai­ment dire beau­coup. Toute ma vie, j’ai travaillé dur pour arriver dans le top 100, puis dans le top 50, dans le top 10, et enfin dans le top 2. »