Battue en trois sets par Cori Gauff en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin (4−6, 7–6[4]., 6–2), Belinda Bencic a laissé éclater sa frustration lors d’un changement de côté dans le deuxième set, alors qu’elle était encore en tête au score.
La 16e joueuse mondiale s’est visiblement plainte auprès de l’arbitre du comportement de l’équipe adverse, estimant que leurs encouragements survenaient à un moment inapproprié.
« Quand le point est terminé, ça ne me dérange pas, je m’en fiche. Mais quand je m’avance pour servir, ils n’ont pas besoin d’encourager », a‑t‐elle lancé.
La tension est ensuite montée d’un cran lorsque Gauff a répliqué depuis son banc. Bencic lui a alors répondu sèchement : « Personne ne te parle. Elle (l’arbitre) me parle, d’accord ? Ton équipe bavarde. Je suis trop vieille pour ces jeux psychologiques, d’accord ? »
the video clip of this Belinda‐Coco exchange : pic.twitter.com/AfNLqHdGFD https://t.co/y2FHzZxvnW— Christian’s Court (@christianscourt) September 30, 2025
Ambiance.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 09:36