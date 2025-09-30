Battue en trois sets par Cori Gauff en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin (4−6, 7–6[4]., 6–2), Belinda Bencic a laissé éclater sa frus­tra­tion lors d’un chan­ge­ment de côté dans le deuxième set, alors qu’elle était encore en tête au score.

La 16e joueuse mondiale s’est visi­ble­ment plainte auprès de l’arbitre du compor­te­ment de l’équipe adverse, esti­mant que leurs encou­ra­ge­ments surve­naient à un moment inapproprié.

« Quand le point est terminé, ça ne me dérange pas, je m’en fiche. Mais quand je m’avance pour servir, ils n’ont pas besoin d’encourager », a‑t‐elle lancé.

La tension est ensuite montée d’un cran lorsque Gauff a répliqué depuis son banc. Bencic lui a alors répondu sèche­ment : « Personne ne te parle. Elle (l’arbitre) me parle, d’accord ? Ton équipe bavarde. Je suis trop vieille pour ces jeux psycho­lo­giques, d’accord ? »

Ambiance.