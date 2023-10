Passée tout proche de l’ex­ploit de s’of­frir la 2e joueuse mondiale, Iga Swiatek, ce vendredi en quarts de finale du WTA 1000 de Pékin, Caroline Garcia, inter­rogée par nos confrères de L’Équipe à la suite de cette belle bataille, a surtout tenu à retenir le positif.

« Je suis contente de mon match, de ma perfor­mance. Ça faisait long­temps que je n’avais pas eu une oppor­tu­nité de jouer une fille qui fait partie des meilleures mondiales. Le match a été d’une très grande inten­sité forcé­ment, quand on joue les meilleures ce n’est pas la même que sur le reste du circuit. Il y a une partie de moi qui est contente et fière de la perfor­mance. Ça fait du bien à mon équipe et à moi de voir que j’ai le niveau pour jouer les meilleures joueuses mondiales, que je suis capable de faire de très bonnes choses sur le court et que, semaine après semaine, je progresse bien. Mais forcé­ment, je suis déçue de ne pas ressortir avec la victoire après avoir livré un match pareil et être passée si proche de la victoire. »