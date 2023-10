Caroline Garcia va mieux depuis le début du mois de septembre (7 victoires en 10 matchs).

Ce mardi, elle a battu la 75e mondiale Yulia Putintseva en trois sets au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin : 6–3, 3–6, 6–3, en 2h16 de jeu.

