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Coco Gauff, après sa défaite en huitièmes de finale : « Je ne vais pas mentir, ces dernières heures ont été épui­santes. J’éteins simple­ment mon télé­phone et je passe à autre chose »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Critiquée ces derniers jours, Coco Gauff a égale­ment été la cible d’insultes racistes après avoir inter­rompu un point au cours duquel elle était pour­tant en diffi­culté, en raison d’un panneau publi­ci­taire ayant changé d’image pendant l’échange. Le point avait fina­le­ment été rejoué, mais l’épisode avait déclenché un défer­le­ment de haine en ligne. Une réac­tion aussi violente que dispro­por­tionnée pour avoir simple­ment signalé une gêne et demandé que le point soit inter­rompu, ce qu’elle était parfai­te­ment en droit de faire.

En confé­rence de presse après sa défaite face à Elise Mertens (19e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin (6−3, 6–3), la 4e joueuse mondiale est revenue sur ces dernières heures parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes pour elle.

Q. Tu as évidem­ment dû réagir à certaines remarques haineuses qui ont été publiées en ligne. Comment se sont dérou­lées ces dernières 36 heures pour toi, si tu souhaites t’exprimer à ce sujet ?
COCO GAUFF : Ça a été assez épui­sant, je ne vais pas mentir. J’éteins simple­ment mon télé­phone et je passe à autre chose. On ne peut rien y faire.

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 15:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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