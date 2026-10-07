Critiquée ces derniers jours, Coco Gauff a également été la cible d’insultes racistes après avoir interrompu un point au cours duquel elle était pourtant en difficulté, en raison d’un panneau publicitaire ayant changé d’image pendant l’échange. Le point avait finalement été rejoué, mais l’épisode avait déclenché un déferlement de haine en ligne. Une réaction aussi violente que disproportionnée pour avoir simplement signalé une gêne et demandé que le point soit interrompu, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire.
En conférence de presse après sa défaite face à Elise Mertens (19e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin (6−3, 6–3), la 4e joueuse mondiale est revenue sur ces dernières heures particulièrement éprouvantes pour elle.
Q. Tu as évidemment dû réagir à certaines remarques haineuses qui ont été publiées en ligne. Comment se sont déroulées ces dernières 36 heures pour toi, si tu souhaites t’exprimer à ce sujet ?
COCO GAUFF : Ça a été assez épuisant, je ne vais pas mentir. J’éteins simplement mon téléphone et je passe à autre chose. On ne peut rien y faire.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 15:38