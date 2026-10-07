Critiquée ces derniers jours, Coco Gauff a égale­ment été la cible d’insultes racistes après avoir inter­rompu un point au cours duquel elle était pour­tant en diffi­culté, en raison d’un panneau publi­ci­taire ayant changé d’image pendant l’échange. Le point avait fina­le­ment été rejoué, mais l’épisode avait déclenché un défer­le­ment de haine en ligne. Une réac­tion aussi violente que dispro­por­tionnée pour avoir simple­ment signalé une gêne et demandé que le point soit inter­rompu, ce qu’elle était parfai­te­ment en droit de faire.

En confé­rence de presse après sa défaite face à Elise Mertens (19e mondiale) en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin (6−3, 6–3), la 4e joueuse mondiale est revenue sur ces dernières heures parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes pour elle.

Q. Tu as évidem­ment dû réagir à certaines remarques haineuses qui ont été publiées en ligne. Comment se sont dérou­lées ces dernières 36 heures pour toi, si tu souhaites t’exprimer à ce sujet ?

COCO GAUFF : Ça a été assez épui­sant, je ne vais pas mentir. J’éteins simple­ment mon télé­phone et je passe à autre chose. On ne peut rien y faire.