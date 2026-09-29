En confé­rence de presse à Pékin, Coco Gauff est revenu sur la saison en Grand Chelem, qui s’est terminé à l’US Open.

Et elle assure ne pas avoir été surprise par l’iden­tité des trois joueuses qui se sont parta­gées les quatre titres majeurs cette année.

« J’ai l’impression qu’Elena Rybakina a toujours été une joueuse de haut niveau. Je pense qu’elle a simple­ment connu quelques diffi­cultés liées à des bles­sures, peut‐être aussi à un manque de régu­la­rité. De toute évidence, elle traver­sait des moments diffi­ciles. Je pense que main­te­nant, tout semble s’être mis en place. Ce n’est donc pas du tout une surprise qu’elle ait remporté deux tour­nois du Grand Chelem cette année. Le tennis féminin, ces dernières années, n’a pas vrai­ment réservé de surprises, mais pour les fans, c’est surpre­nant. Mais entre joueuses, on s’entraîne, on affronte ces joueuses. Non, ce n’est pas une surprise que Mirra ait gagné Roland‐Garros. Non, ce n’est pas une surprise que Linda Noskova ait gagné Wimbledon. Je pense que cela vaut pour beau­coup de joueuses du top 10. Il n’y a pas de surprises. Je pense que tout dépend de qui est capable de saisir ces oppor­tu­nités quand elles se présentent.« e