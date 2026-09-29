En conférence de presse à Pékin, Coco Gauff est revenu sur la saison en Grand Chelem, qui s’est terminé à l’US Open.
Et elle assure ne pas avoir été surprise par l’identité des trois joueuses qui se sont partagées les quatre titres majeurs cette année.
« J’ai l’impression qu’Elena Rybakina a toujours été une joueuse de haut niveau. Je pense qu’elle a simplement connu quelques difficultés liées à des blessures, peut‐être aussi à un manque de régularité. De toute évidence, elle traversait des moments difficiles. Je pense que maintenant, tout semble s’être mis en place. Ce n’est donc pas du tout une surprise qu’elle ait remporté deux tournois du Grand Chelem cette année. Le tennis féminin, ces dernières années, n’a pas vraiment réservé de surprises, mais pour les fans, c’est surprenant. Mais entre joueuses, on s’entraîne, on affronte ces joueuses. Non, ce n’est pas une surprise que Mirra ait gagné Roland‐Garros. Non, ce n’est pas une surprise que Linda Noskova ait gagné Wimbledon. Je pense que cela vaut pour beaucoup de joueuses du top 10. Il n’y a pas de surprises. Je pense que tout dépend de qui est capable de saisir ces opportunités quand elles se présentent.« e
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 13:14