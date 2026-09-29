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Coco Gauff : « Ce n’est pas une surprise que ces deux joueuses aient remporté Roland‐Garros et Wimbledon, ou qu’Elena Rybakina ait gagné deux titres du Grand Chelem cette année »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse à Pékin, Coco Gauff est revenu sur la saison en Grand Chelem, qui s’est terminé à l’US Open. 

Et elle assure ne pas avoir été surprise par l’iden­tité des trois joueuses qui se sont parta­gées les quatre titres majeurs cette année. 

« J’ai l’impression qu’Elena Rybakina a toujours été une joueuse de haut niveau. Je pense qu’elle a simple­ment connu quelques diffi­cultés liées à des bles­sures, peut‐être aussi à un manque de régu­la­rité. De toute évidence, elle traver­sait des moments diffi­ciles. Je pense que main­te­nant, tout semble s’être mis en place. Ce n’est donc pas du tout une surprise qu’elle ait remporté deux tour­nois du Grand Chelem cette année. Le tennis féminin, ces dernières années, n’a pas vrai­ment réservé de surprises, mais pour les fans, c’est surpre­nant. Mais entre joueuses, on s’entraîne, on affronte ces joueuses. Non, ce n’est pas une surprise que Mirra ait gagné Roland‐Garros. Non, ce n’est pas une surprise que Linda Noskova ait gagné Wimbledon. Je pense que cela vaut pour beau­coup de joueuses du top 10. Il n’y a pas de surprises. Je pense que tout dépend de qui est capable de saisir ces oppor­tu­nités quand elles se présentent.« e

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 13:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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