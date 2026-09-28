De retour à la compétition sur le WTA 1000 de Pékin, un peu plus de deux semaines après sa défaite contre Elena Rybakina en demi‐finales de l’US Open, Coco était de passage ce lundi en conférence de presse d’avant tournoi.
Et la joueuse américaine a notamment fait part d’une récente expérience passionnante, sans en dévoiler davantage. Extrait.
Q. Après l’US Open, pour décompresser et remettre ton esprit et ton corps à zéro, qu’as-tu fait ? Combien de temps ta raquette est‐elle restée dans son sac ? Es‐tu retournée sur le court pour t’entraîner ?
COCO GAUFF : Oui, j’ai pris environ cinq jours de repos, puis je suis retournée sur le court. Oui, j’ai fait quelque chose d’excitant dont j’aimerais parler, mais je ne peux pas encore (sourit). Vous allez tous être surpris quand ça arrivera. Oui, c’est tout ce que je peux dire. Je n’aurais pas dû en parler, mais je suis vraiment très enthousiaste (rires).
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 16:48