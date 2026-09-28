De retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 de Pékin, un peu plus de deux semaines après sa défaite contre Elena Rybakina en demi‐finales de l’US Open, Coco était de passage ce lundi en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Et la joueuse améri­caine a notam­ment fait part d’une récente expé­rience passion­nante, sans en dévoiler davan­tage. Extrait.

Q. Après l’US Open, pour décom­presser et remettre ton esprit et ton corps à zéro, qu’as-tu fait ? Combien de temps ta raquette est‐elle restée dans son sac ? Es‐tu retournée sur le court pour t’entraîner ?

COCO GAUFF : Oui, j’ai pris environ cinq jours de repos, puis je suis retournée sur le court. Oui, j’ai fait quelque chose d’ex­ci­tant dont j’aimerais parler, mais je ne peux pas encore (sourit). Vous allez tous être surpris quand ça arri­vera. Oui, c’est tout ce que je peux dire. Je n’aurais pas dû en parler, mais je suis vrai­ment très enthou­siaste (rires).