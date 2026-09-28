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Coco Gauff : « J’ai fait quelque chose d’ex­ci­tant dont j’aimerais parler. Vous allez tous être surpris quand ça arri­vera. Je n’aurais pas dû en parler… »

Par
Thomas S
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De retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 de Pékin, un peu plus de deux semaines après sa défaite contre Elena Rybakina en demi‐finales de l’US Open, Coco était de passage ce lundi en confé­rence de presse d’avant tournoi. 

Et la joueuse améri­caine a notam­ment fait part d’une récente expé­rience passion­nante, sans en dévoiler davan­tage. Extrait. 

Q. Après l’US Open, pour décom­presser et remettre ton esprit et ton corps à zéro, qu’as-tu fait ? Combien de temps ta raquette est‐elle restée dans son sac ? Es‐tu retournée sur le court pour t’entraîner ?
COCO GAUFF : Oui, j’ai pris environ cinq jours de repos, puis je suis retournée sur le court. Oui, j’ai fait quelque chose d’ex­ci­tant dont j’aimerais parler, mais je ne peux pas encore (sourit). Vous allez tous être surpris quand ça arri­vera. Oui, c’est tout ce que je peux dire. Je n’aurais pas dû en parler, mais je suis vrai­ment très enthou­siaste (rires).

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 16:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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