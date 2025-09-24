Alors qu’elle va tenter de défendre son titre à Pékin du 24 septembre au 5 octobre, Cori Gauff a expliqué dans des propos relayés par Punto de Break qu’elle abordait le tournoi et la fin de saison sans aucune pression.
« Je pense que l’objectif est vraiment de se préparer pour l’année prochaine et de considérer cette partie de la saison comme une pré‐saison, ce que j’ai fait l’année dernière. Cela a fini par être une réussite, donc nous verrons bien. Je pense qu’à ce stade de l’année, il s’agit toujours de chercher comment s’améliorer pour l’année prochaine. Même si techniquement, je suis la tenante du titre [à Pékin], je ne le ressens pas du tout comme ça. Je ne veux pas dire que je m’en fiche, car évidemment, je ne joue pas un tournoi en essayant de perdre. Mais je pense que remporter Roland‐Garros m’a aidée à alléger ce poids. J’ai l’impression que je vais jouer un tournoi d’entraînement. »
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 15:11