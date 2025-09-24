Alors qu’elle va tenter de défendre son titre à Pékin du 24 septembre au 5 octobre, Cori Gauff a expliqué dans des propos relayés par Punto de Break qu’elle abor­dait le tournoi et la fin de saison sans aucune pression.

« Je pense que l’ob­jectif est vrai­ment de se préparer pour l’année prochaine et de consi­dérer cette partie de la saison comme une pré‐saison, ce que j’ai fait l’année dernière. Cela a fini par être une réus­site, donc nous verrons bien. Je pense qu’à ce stade de l’année, il s’agit toujours de cher­cher comment s’amé­liorer pour l’année prochaine. Même si tech­ni­que­ment, je suis la tenante du titre [à Pékin], je ne le ressens pas du tout comme ça. Je ne veux pas dire que je m’en fiche, car évidem­ment, je ne joue pas un tournoi en essayant de perdre. Mais je pense que remporter Roland‐Garros m’a aidée à alléger ce poids. J’ai l’im­pres­sion que je vais jouer un tournoi d’entraînement. »