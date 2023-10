Seulement âgée de 19 ans, Cori Gauff, lauréate de son premier titre en Grand Chelem à l’US Open, est déjà une source d’ins­pi­ra­tion grâce notam­ment à son incroyable maturité.

Récemment inter­rogée sur son rapport aux réseaux sociaux et aux critiques, l’Américaine a reconnu que, contrai­re­ment à beau­coup d’autres joueuses, cela lui permet­tait d’élever son niveau de jeu.

« J’ai l’im­pres­sion que mon cerveau fonc­tionne diffé­rem­ment des autres. J’ai toujours les filtres sur mon Instagram. Je ne vois rien. Je vois les commen­taires. Avant, je n’étais pas du tout sur Twitter. Je ne suis toujours pas très présente sur Twitter. Mais parfois, on se laisse prendre par le défi­le­ment. La façon dont la page est présentée, les comptes avec lesquels vous inter­agissez, vous vous voyez. Évidemment, je vois des choses sur moi, posi­tives et néga­tives. Je ne dirais pas que la néga­ti­vité est quelque chose de bien­venu… c’est plutôt quelque chose dont je m’ins­pire. Je ne recom­man­de­rais pas à tout le monde de le faire. La plupart du temps, il s’agit de choses néga­tives, mais ce ne sont pas des choses qui mettent la vie en danger. Certains commen­taires peuvent devenir incon­trô­lables. Mais la plupart du temps, je ne sais pas, c’est bizarre, peut‐être que je me nourris de la néga­ti­vité. C’est bizarre. Beaucoup de joueurs n’aiment pas ça. Moi, je suis très têtu. J’aime argu­menter. J’aime prouver aux gens qu’ils ont tort. Mon agent et mon équipe me conseillent de ne pas répondre, alors j’uti­lise ma raquette pour le faire. »