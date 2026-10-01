Trois semaines après être devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière et avoir remporté son troi­sième titre du Grand Chelem, à l’US Open, Elena Rybakina est de retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 de Pékin.

Visiblement pas plus impres­sionnée que cela par son nouveau statut, la Kazakhstanaise a une fois de plus fait la démon­tra­tion de son flegme en confé­rence de presse d’avant tournoi. Extrait.

Q. Maintenant que vous êtes la nouvelle numéro 1 mondiale, quelle devrait être, selon vous, la menta­lité d’une joueuse classée numéro 1 mondiale ?

ELENA RYBAKINA : Je n’en ai aucune idée. Je viens tout juste d’atteindre la première place. Je pense que le plus impor­tant, c’est de prendre du plaisir. Ce n’est pas toujours facile. C’est pour ça que j’ai des gens autour de moi. Parfois, je suis au plus bas, parfois au plus haut. L’important, c’est de prendre du plaisir. Je pense qu’aujourd’hui, c’était la première séance d’entraînement où je me suis dit : « Bon, je sens un peu mon pied. » Ce n’est peut‐être pas très agréable d’avoir des problèmes physiques. J’apprécie vrai­ment l’entraînement. Je pense que c’est ce qui compte le plus. J’adore la compé­ti­tion. Je ne sais pas comment doit être la numéro 1. Je n’en ai aucune idée.