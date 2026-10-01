Trois semaines après être devenue numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière et avoir remporté son troisième titre du Grand Chelem, à l’US Open, Elena Rybakina est de retour à la compétition sur le WTA 1000 de Pékin.
Visiblement pas plus impressionnée que cela par son nouveau statut, la Kazakhstanaise a une fois de plus fait la démontration de son flegme en conférence de presse d’avant tournoi. Extrait.
Q. Maintenant que vous êtes la nouvelle numéro 1 mondiale, quelle devrait être, selon vous, la mentalité d’une joueuse classée numéro 1 mondiale ?
ELENA RYBAKINA : Je n’en ai aucune idée. Je viens tout juste d’atteindre la première place. Je pense que le plus important, c’est de prendre du plaisir. Ce n’est pas toujours facile. C’est pour ça que j’ai des gens autour de moi. Parfois, je suis au plus bas, parfois au plus haut. L’important, c’est de prendre du plaisir. Je pense qu’aujourd’hui, c’était la première séance d’entraînement où je me suis dit : « Bon, je sens un peu mon pied. » Ce n’est peut‐être pas très agréable d’avoir des problèmes physiques. J’apprécie vraiment l’entraînement. Je pense que c’est ce qui compte le plus. J’adore la compétition. Je ne sais pas comment doit être la numéro 1. Je n’en ai aucune idée.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 16:24