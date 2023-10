Respectivement titrée et demi‐finaliste à Guadalajara, Maria Sakkari (6e) et Caroline Garcia (11e) avaient béné­ficié d’un « bye de perfor­mance » au premier tour à Tokyo, leur permet­tant de commencer le tournoi direc­te­ment en huitièmes de finale. Au contraire d’Elena Rybakina, pour­tant 5e mondiale, et qui avait donc décidé de déclarer forfait après avoir exprimé sa colère.

« Le voyage entre le Mexique et le Japon est très long et compte tenu du déca­lage horaire, on perd deux jours, je pense donc que cette règle est néces­saire », décla­rait Caroline Garcia.

Mais la WTA a appliqué la même règle entre le WTA 500 de Tokyo et le WTA 1000 de Pékin. Demi‐finaliste au Japon, Anastasia Pavlyuchenkova (86e mondiale !) a été exemptée du premier tour en Chine. La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui a elle dû battre Sofia Kenin pour se quali­fier au deuxième tour, a poussé un coup de gueule après sa victoire.

« Je le savais parce qu’ils ont envoyé un e‑mail avant, tout le monde était au courant du bye de perfor­mance, mais je ne l’ai pas compris. Je ne comprends pas cela. Les joueuses béné­fi­cient d’un bye dans pour avoir joué des demi‐finales dans un tournoi infé­rieur, je ne comprends pas. Je pense qu’il faut mériter ces exemp­tions. Vous devez le faire pour la cohé­rence de votre jeu, pas seule­ment pour avoir bien joué dans un tournoi. Il faut le mériter, c’est pour­quoi je ne comprends pas et je ne suis pas d’ac­cord. Je suis heureuse se pour les joueurs qui en obtiennent, mais je pense que ce n’est pas accep­table. J’espère que la même chose ne se repro­duira pas plus tard. Ce serait compré­hen­sible si l’on passait du WTA 1000 de Guadalajara à ici, mais pas d’un WTA 500 à un WTA 1000. »