On a attendu et mais on l’a enfin eu, ce match plein de la Lyonnaise face à une adver­saire d’un bon calibre comme l’Ukrainienne Kalinina (6−3, 6–2).

D’ailleurs, après cette quali­fi­ca­tion pour les 1⁄ 4 de finale de Pékin, Caro avait enfin retrouvé le sourire.

« Vraiment satis­fait de la victoire et de la façon dont j’ai joué, de l’état d’es­prit et de l’at­ti­tude. C’est proba­ble­ment l’un des meilleurs matchs que j’ai joué cette année. Il n’est donc jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, je dirais » a expliqué la Française.

Maintenant, elle va s’at­ta­quer à Iga Swiatek qui n’est pas obli­ga­toi­re­ment dans la meilleure forme de sa carrière.

Elles se sont affron­tées trois fois, Iga mène 2 à 0.