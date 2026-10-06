« C’est l’un des chan­ge­ments de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie », lâchait Novak Djokovic lors de son quart de finale à Pékin contre Alexander Zverev, lorsque ce dernier a demandé à rejouer un point qu’il avait perdu. La raison ? Un panneau publi­ci­taire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.

Coco Gauff a vécu une situa­tion quasi­ment simi­laire dans la capi­tale chinoise et a été égale­ment criti­quée (et même victime d’in­sultes racistes…) après avoir inter­rompu un point dans lequel elle était mal embar­quée. Elle a décidé de s’ex­pli­quer sur Instagram.

She saw how bad the volley was and knew she had to get the replay😭 https://t.co/oSqfHWXLon — ty (@ty_tiee) October 5, 2026

« J’ai vu la lumière clignoter au début du point, mais je n’étais pas sûr que ce soit bien ce que j’avais vu. On nous dit avant les matchs qu’on a le droit de conti­nuer jusqu’à la fin du point, alors GARDEZ ÇA À L’ESPRIT : je pense à tout ça pendant que je joue le point. Tout peut être contesté une fois le point terminé (comme dans la plupart des sports, on peut revoir une déci­sion une fois l’action terminée ; person­nel­le­ment, je pense que c’est la bonne règle). Lorsque la lumière a de nouveau clignoté, j’ai levé les mains avant qu’elle ne frappe sa balle, car c’est à ce moment‐là que j’étais sûre d’avoir vu la lumière clignoter et que ce n’était pas mon imagi­na­tion qui me jouait des tours. C’était une situa­tion malheu­reuse, mais cela échappe à mon contrôle ; les analyses et le fait de me traiter de déloyale sont ridi­cules alors que ce sont les règles. Je ne les ai pas inven­tées, je trouve bizarre qu’on me critique pour avoir respecté les règles. Xinran est une joueuse au talent incroyable ; je me suis excusée pour cette situa­tion à la fin du match et elle a parfai­te­ment compris. Je n’ai pas aimé la voir aussi émue, car je suis déjà passée par là et je comprends vrai­ment ce qu’elle ressent, mais ce n’est que le début d’une carrière incroyable. Ce fut un honneur de partager le court devant son public. »