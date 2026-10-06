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Gauff et Zverev criti­qués, l’Américaine répond : « Je trouve bizarre qu’on me traite de la sorte pour avoir respecté les règles »

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est l’un des chan­ge­ments de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie », lâchait Novak Djokovic lors de son quart de finale à Pékin contre Alexander Zverev, lorsque ce dernier a demandé à rejouer un point qu’il avait perdu. La raison ? Un panneau publi­ci­taire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.

Coco Gauff a vécu une situa­tion quasi­ment simi­laire dans la capi­tale chinoise et a été égale­ment criti­quée (et même victime d’in­sultes racistes…) après avoir inter­rompu un point dans lequel elle était mal embar­quée. Elle a décidé de s’ex­pli­quer sur Instagram.

« J’ai vu la lumière clignoter au début du point, mais je n’étais pas sûr que ce soit bien ce que j’avais vu. On nous dit avant les matchs qu’on a le droit de conti­nuer jusqu’à la fin du point, alors GARDEZ ÇA À L’ESPRIT : je pense à tout ça pendant que je joue le point. Tout peut être contesté une fois le point terminé (comme dans la plupart des sports, on peut revoir une déci­sion une fois l’action terminée ; person­nel­le­ment, je pense que c’est la bonne règle). Lorsque la lumière a de nouveau clignoté, j’ai levé les mains avant qu’elle ne frappe sa balle, car c’est à ce moment‐là que j’étais sûre d’avoir vu la lumière clignoter et que ce n’était pas mon imagi­na­tion qui me jouait des tours. C’était une situa­tion malheu­reuse, mais cela échappe à mon contrôle ; les analyses et le fait de me traiter de déloyale sont ridi­cules alors que ce sont les règles. Je ne les ai pas inven­tées, je trouve bizarre qu’on me critique pour avoir respecté les règles. Xinran est une joueuse au talent incroyable ; je me suis excusée pour cette situa­tion à la fin du match et elle a parfai­te­ment compris. Je n’ai pas aimé la voir aussi émue, car je suis déjà passée par là et je comprends vrai­ment ce qu’elle ressent, mais ce n’est que le début d’une carrière incroyable. Ce fut un honneur de partager le court devant son public. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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