« C’est l’un des changements de règle les plus stupides que j’aie jamais entendus de ma vie », lâchait Novak Djokovic lors de son quart de finale à Pékin contre Alexander Zverev, lorsque ce dernier a demandé à rejouer un point qu’il avait perdu. La raison ? Un panneau publicitaire avait changé d’image, ce qui l’aurait déconcentré.
Coco Gauff a vécu une situation quasiment similaire dans la capitale chinoise et a été également critiquée (et même victime d’insultes racistes…) après avoir interrompu un point dans lequel elle était mal embarquée. Elle a décidé de s’expliquer sur Instagram.
She saw how bad the volley was and knew she had to get the replay😭 https://t.co/oSqfHWXLon— ty (@ty_tiee) October 5, 2026
« J’ai vu la lumière clignoter au début du point, mais je n’étais pas sûr que ce soit bien ce que j’avais vu. On nous dit avant les matchs qu’on a le droit de continuer jusqu’à la fin du point, alors GARDEZ ÇA À L’ESPRIT : je pense à tout ça pendant que je joue le point. Tout peut être contesté une fois le point terminé (comme dans la plupart des sports, on peut revoir une décision une fois l’action terminée ; personnellement, je pense que c’est la bonne règle). Lorsque la lumière a de nouveau clignoté, j’ai levé les mains avant qu’elle ne frappe sa balle, car c’est à ce moment‐là que j’étais sûre d’avoir vu la lumière clignoter et que ce n’était pas mon imagination qui me jouait des tours. C’était une situation malheureuse, mais cela échappe à mon contrôle ; les analyses et le fait de me traiter de déloyale sont ridicules alors que ce sont les règles. Je ne les ai pas inventées, je trouve bizarre qu’on me critique pour avoir respecté les règles. Xinran est une joueuse au talent incroyable ; je me suis excusée pour cette situation à la fin du match et elle a parfaitement compris. Je n’ai pas aimé la voir aussi émue, car je suis déjà passée par là et je comprends vraiment ce qu’elle ressent, mais ce n’est que le début d’une carrière incroyable. Ce fut un honneur de partager le court devant son public. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 11:58