Depuis son titre à Hambourg en juillet, Loïs Boisson n’avait pas enchaîné deux succès d’affilée.

En battant Liudmila Samsonova (21e mondiale) au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin (6−3, 6–2), la Française a non seule­ment remporté sa première victoire contre une joueuse top 50 sur dur, mais elle a aussi passé deux tours dans un tournoi WTA sur dur pour la première fois.

Pour une place en huitièmes de finale, Boisson affron­tera Emma Navarro (17e mondiale).