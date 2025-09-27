AccueilWTAWTA - PékinGrande première pour Loïs Boisson !
WTA - Pékin

Grande première pour Loïs Boisson !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Depuis son titre à Hambourg en juillet, Loïs Boisson n’avait pas enchaîné deux succès d’affilée. 

En battant Liudmila Samsonova (21e mondiale) au deuxième tour du WTA 1000 de Pékin (6−3, 6–2), la Française a non seule­ment remporté sa première victoire contre une joueuse top 50 sur dur, mais elle a aussi passé deux tours dans un tournoi WTA sur dur pour la première fois. 

Pour une place en huitièmes de finale, Boisson affron­tera Emma Navarro (17e mondiale). 

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 09:15

