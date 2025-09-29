Iga Swiatek n’a passé que 40 petites minutes sur le court, ce lundi au troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin. Profitant de l’abandon de Camila Osorio après avoir remporté le premier set 6 jeux à 0, la Polonaise a été inter­rogée sen confé­rence de presse d’après match sur les nombreuses bles­sures en cette fin de saison.

Et sa réponse ressemble à un aver­tis­se­ment en direc­tion de la WTA.

« Je ne sais pas encore à quoi ressem­blera ma carrière dans quelques années. Je devrai peut‐être choisir de ne pas parti­ciper à certains tour­nois, même s’ils sont obli­ga­toires. La WTA, avec toutes ces règles obli­ga­toires, ils ont rendu la situa­tion assez folle pour nous. Je ne pense pas qu’un joueur de haut niveau puisse réel­le­ment y parvenir, par exemple en parti­ci­pant aux six tour­nois 500. C’est tout simple­ment impos­sible à caser dans le calen­drier. La seule chose que je peux faire main­te­nant, après avoir décidé de parti­ciper à tous ces tour­nois obli­ga­toires, c’est de prendre soin de mon corps et de ma récu­pé­ra­tion. Je suis aussi entourée d’une bonne équipe qui m’aide. J’ai suffi­sam­ment d’ex­pé­rience pour savoir comment réagir. Physiquement, je suis en pleine forme. Mais oui, il y a beau­coup de bles­sures. Je pense que c’est parce que la saison est trop longue et trop intense. »