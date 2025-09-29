Iga Swiatek n’a passé que 40 petites minutes sur le court, ce lundi au troisième tour du WTA 1000 de Pékin. Profitant de l’abandon de Camila Osorio après avoir remporté le premier set 6 jeux à 0, la Polonaise a été interrogée sen conférence de presse d’après match sur les nombreuses blessures en cette fin de saison.
Et sa réponse ressemble à un avertissement en direction de la WTA.
« Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ma carrière dans quelques années. Je devrai peut‐être choisir de ne pas participer à certains tournois, même s’ils sont obligatoires. La WTA, avec toutes ces règles obligatoires, ils ont rendu la situation assez folle pour nous. Je ne pense pas qu’un joueur de haut niveau puisse réellement y parvenir, par exemple en participant aux six tournois 500. C’est tout simplement impossible à caser dans le calendrier. La seule chose que je peux faire maintenant, après avoir décidé de participer à tous ces tournois obligatoires, c’est de prendre soin de mon corps et de ma récupération. Je suis aussi entourée d’une bonne équipe qui m’aide. J’ai suffisamment d’expérience pour savoir comment réagir. Physiquement, je suis en pleine forme. Mais oui, il y a beaucoup de blessures. Je pense que c’est parce que la saison est trop longue et trop intense. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 11:36