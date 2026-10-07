Avant le début du tournoi de Pékin, où il a donc remporté sept titres en autant de participations, Novak Djokovic avait été aperçu en train de donner quelques précieux conseils à Iga Swiatek, notamment concernant la position au retour.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Iva Jovic (13e mondiale) en huitièmes de finale (6−1, 6–3), la sextuple lauréate en Grand Chelem a évoqué l’aide du Serbe et n’a pas tari d’éloges à son égard.
« Novak est le GOAT. Ce qu’il démontre, saison après saison, cette incroyable régularité… C’est incroyable. Il réalise des performances qui semblent presque surhumaines, et pourtant, il prouve que c’est possible. Il est vraiment incroyable, tellement déterminé et motivé. C’est sans aucun doute un modèle pour nous. J’adorerais qu’il continue à m’apprendre encore des choses sur les retours de service, car je pense qu’il est le meilleur retourneur du circuit. Il a toujours quelque chose de sage à dire et est ravi de partager son savoir. C’est merveilleux de voir des joueurs qui se soucient de l’évolution des autres joueurs. »
Iga Swiatek on Novak Djokovic giving her « a GOAT class » pre‐tournament. Iga : « He is a GOAT…He is putting up numbers that are unhuman » https://t.co/fAIrZl6jyG— asud (@asud683385) October 7, 2026
A noter qu’en quarts de finale, la Polonaise affrontera Elise Mertens (19e mondiale), tombeuse de Coco Gauff (6−3, 6–3).
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 14:08