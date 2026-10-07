Avant le début du tournoi de Pékin, où il a donc remporté sept titres en autant de parti­ci­pa­tions, Novak Djokovic avait été aperçu en train de donner quelques précieux conseils à Iga Swiatek, notam­ment concer­nant la posi­tion au retour.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Iva Jovic (13e mondiale) en huitièmes de finale (6−1, 6–3), la sextuple lauréate en Grand Chelem a évoqué l’aide du Serbe et n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Novak est le GOAT. Ce qu’il démontre, saison après saison, cette incroyable régu­la­rité… C’est incroyable. Il réalise des perfor­mances qui semblent presque surhu­maines, et pour­tant, il prouve que c’est possible. Il est vrai­ment incroyable, telle­ment déter­miné et motivé. C’est sans aucun doute un modèle pour nous. J’adorerais qu’il continue à m’apprendre encore des choses sur les retours de service, car je pense qu’il est le meilleur retour­neur du circuit. Il a toujours quelque chose de sage à dire et est ravi de partager son savoir. C’est merveilleux de voir des joueurs qui se soucient de l’évolution des autres joueurs. »

Iga Swiatek on Novak Djokovic giving her « a GOAT class » pre‐tournament. Iga : « He is a GOAT…He is putting up numbers that are unhuman » https://t.co/fAIrZl6jyG — asud (@asud683385) October 7, 2026

A noter qu’en quarts de finale, la Polonaise affron­tera Elise Mertens (19e mondiale), tombeuse de Coco Gauff (6−3, 6–3).