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Iga Swiatek sur Novak Djokovic, qui l’a aidée sur un point précis : « Il a toujours quelque chose de sage à dire et est ravi de partager son savoir »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant le début du tournoi de Pékin, où il a donc remporté sept titres en autant de parti­ci­pa­tions, Novak Djokovic avait été aperçu en train de donner quelques précieux conseils à Iga Swiatek, notam­ment concer­nant la posi­tion au retour

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Iva Jovic (13e mondiale) en huitièmes de finale (6−1, 6–3), la sextuple lauréate en Grand Chelem a évoqué l’aide du Serbe et n’a pas tari d’éloges à son égard. 

« Novak est le GOAT. Ce qu’il démontre, saison après saison, cette incroyable régu­la­rité… C’est incroyable. Il réalise des perfor­mances qui semblent presque surhu­maines, et pour­tant, il prouve que c’est possible. Il est vrai­ment incroyable, telle­ment déter­miné et motivé. C’est sans aucun doute un modèle pour nous. J’adorerais qu’il continue à m’apprendre encore des choses sur les retours de service, car je pense qu’il est le meilleur retour­neur du circuit. Il a toujours quelque chose de sage à dire et est ravi de partager son savoir. C’est merveilleux de voir des joueurs qui se soucient de l’évolution des autres joueurs. »

A noter qu’en quarts de finale, la Polonaise affron­tera Elise Mertens (19e mondiale), tombeuse de Coco Gauff (6−3, 6–3).

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 14:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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