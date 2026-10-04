L’hécatombe se poursuit à Pékin lors du Masters 1000 WTA.
En effet, ce matin, c’est la Biélorusse Aryna Sabalenka qui s’est inclinée en deux manches face à la Tchèque Nikola Bartunkova à la surprise générale.
Avant cette élimination, c’est Elena Rybakina qui s’était également fait sortir hier, face à l’Arménienne Alina Charaeva, 118e joueuse mondiale.
Une énième surprise dans ce tournoi, qui reste plus ouvert que jamais désormais avec l’élimination des numéros 1 et 2 mondiales.
En conférence de presse d’après-match, l’Arménienne de 24 ans est revenue sur son exploit, qu’elle a encore du mal à réaliser :
« Je suis sans voix. Jouer contre Elena, et surtout contre la numéro un mondiale, a été une expérience incroyable. Je suis tellement contente d’avoir réussi à maîtriser mes émotions et à jouer mon meilleur tennis. Après avoir perdu le premier set, je pense que tout s’est joué sur la confiance. J’ai joué beaucoup de matchs en trois sets ces derniers temps, et j’ai souvent commencé à perdre, alors mon état d’esprit était simplement de continuer à essayer, de me battre et de trouver un moyen de renverser la situation. Je savais que si je jouais mon meilleur tennis, je pouvais rivaliser avec elle. »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 11:50