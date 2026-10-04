L’hécatombe se pour­suit à Pékin lors du Masters 1000 WTA.

En effet, ce matin, c’est la Biélorusse Aryna Sabalenka qui s’est inclinée en deux manches face à la Tchèque Nikola Bartunkova à la surprise générale.

Avant cette élimi­na­tion, c’est Elena Rybakina qui s’était égale­ment fait sortir hier, face à l’Arménienne Alina Charaeva, 118e joueuse mondiale.

Une énième surprise dans ce tournoi, qui reste plus ouvert que jamais désor­mais avec l’élimination des numéros 1 et 2 mondiales.

En confé­rence de presse d’après-match, l’Arménienne de 24 ans est revenue sur son exploit, qu’elle a encore du mal à réaliser :

« Je suis sans voix. Jouer contre Elena, et surtout contre la numéro un mondiale, a été une expé­rience incroyable. Je suis telle­ment contente d’avoir réussi à maîtriser mes émotions et à jouer mon meilleur tennis. Après avoir perdu le premier set, je pense que tout s’est joué sur la confiance. J’ai joué beau­coup de matchs en trois sets ces derniers temps, et j’ai souvent commencé à perdre, alors mon état d’es­prit était simple­ment de conti­nuer à essayer, de me battre et de trouver un moyen de renverser la situa­tion. Je savais que si je jouais mon meilleur tennis, je pouvais riva­liser avec elle. »