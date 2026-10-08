Alors qu’elle semblait repartie sur une nouvelle dyna­mique après une excel­lente tournée améri­caine (lauréate du WTA 1000 de Cincinnati et demi‐finaliste à Toronto et l’US Open), Coco Gauff a subi un nouveau coup d’arrêt avec une défaite assez sèche (6−3, 6–3) contre Elise Mertens en huitièmes de finale à Pékin.

C’est lors de cette rencontre que le jour­na­liste de The Athletic, a révélé des propos peu rassu­rants que la joueuse améri­caine aurait tenu en direc­tion de sa box : « Je n’ai plus d’énergie. J’essaie, mais je n’ai plus d’énergie. Je ne vois plus la balle ; j’ai l’im­pres­sion que je vais m’éva­nouir. Je vais juste essayer de terminer le match. »

Des mots qui confirment un coup de mou physique de la part de l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale, qui a d’ailleurs décidé de déclarer forfait pour le WTA 1000 de Wuhan, toujours en Chine, qui débute ce lundi 12 octobre.