Battue par une Qinwen Zheng en mission à la maison, ce dimanche, en finale du WTA 1000 de Pékin, Mirra Andreeva avait quand même le sourire lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

La jeune joueuse russe a même fait un peu d’hu­mour au sujet de l’ab­sence d’en­cou­ra­ge­ment au cours de la rencontre.

It wasn’t the ending Mirra Andreeva wanted, but it was a very great week for the soon‐to‐be World No. 3 🫶#ChinaOpen https://t.co/ewQl0jQuFq — Tennis Channel (@TennisChannel) October 11, 2026

« J’ai passé une super semaine à Pékin. Merci à tous ceux qui m’ont soutenue tout au long de la semaine. Je pensais peut‐être entendre quelques ‘Allez, Mirra », mais non.… Félicitations à Qinwen et à son équipe pour cette superbe semaine, et bonne chance pour les autres tour­nois de cette fin d’année. J’adore jouer à Pékin, c’est l’un de mes tour­nois préférés, alors j’ai passé un très, très bon moment », a notam­ment déclaré l’ac­tuelle 5e joueuse mondiale, déçue mais pas abattue.