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Mirra Andreeva au public après sa défaite contre Qinwen Zheng en finale : « Je pensais peut‐être entendre quelques ‘Allez, Mirra’ aujourd’hui, mais non… »

Par
Thomas S
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Battue par une Qinwen Zheng en mission à la maison, ce dimanche, en finale du WTA 1000 de Pékin, Mirra Andreeva avait quand même le sourire lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

La jeune joueuse russe a même fait un peu d’hu­mour au sujet de l’ab­sence d’en­cou­ra­ge­ment au cours de la rencontre. 

« J’ai passé une super semaine à Pékin. Merci à tous ceux qui m’ont soutenue tout au long de la semaine. Je pensais peut‐être entendre quelques ‘Allez, Mirra », mais non.… Félicitations à Qinwen et à son équipe pour cette superbe semaine, et bonne chance pour les autres tour­nois de cette fin d’année. J’adore jouer à Pékin, c’est l’un de mes tour­nois préférés, alors j’ai passé un très, très bon moment », a notam­ment déclaré l’ac­tuelle 5e joueuse mondiale, déçue mais pas abattue. 

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 18:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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