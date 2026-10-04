Mirra Andreeva vit une saison 2026 plus que réussie.
En effet, la jeune Russe a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros en juin dernier.
Cette semaine, elle est engagée du côté du Masters 1000 de Pékin, où elle fera désormais partie des favorites aux côtés de Gauff et Swiatek, après les éliminations prématurées de Sabalenka et Rybakina.
Au micro lors de l’interview d’après-match, après sa victoire contre Polina Kudermetova, Andreeva a tenu à réserver une petite surprise au public présent dans le stade :
Mirra Andreeva speaking in Chinese to the crowd after beating Polina Kudermetova in Beijing 🇨🇳🥰 https://t.co/o8XK2TJLg9— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 4, 2026
La foule apprécie le geste de la jeune Russe de s’adresser directement en chinois.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 11:20