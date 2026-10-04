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Mirra Andreeva bluffe le public chinois en pleine inter­view après sa victoire

Par
Henri Touchard
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Mirra Andreeva vit une saison 2026 plus que réussie.

En effet, la jeune Russe a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros en juin dernier.

Cette semaine, elle est engagée du côté du Masters 1000 de Pékin, où elle fera désor­mais partie des favo­rites aux côtés de Gauff et Swiatek, après les élimi­na­tions préma­tu­rées de Sabalenka et Rybakina.

Au micro lors de l’interview d’après-match, après sa victoire contre Polina Kudermetova, Andreeva a tenu à réserver une petite surprise au public présent dans le stade :

La foule apprécie le geste de la jeune Russe de s’adresser direc­te­ment en chinois.

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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