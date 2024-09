Interrogée sur sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur fran­çais, Patrick Mouratoglou, lors de son passage en confé­rence après sa victoire au premier tour du WTA 1000 de Pékin face à Bronzetti (6−3, 6–2), Naomi Osaka a répondu avec franchise.

« Le fait qu’il a été l’en­traî­neur de Serena Williams m’a incitée à l’éviter, tout simple­ment parce que sa person­na­lité est très forte. Ce n’est pas malpoli parce que j’ai décou­vert que ce n’était pas vrai, mais je ne savais pas s’il était un bon entraî­neur ou s’il avait juste entraîné Serena. Est‐ce que cela a un sens ? Je me suis dit que j’al­lais faire ce que je voulais. Puis je l’ai rencontré, je lui ai parlé, j’ai travaillé avec lui sur le terrain. C’est vrai­ment un très bon entraî­neur. Je suis très heureux qu’il ait accepté ce projet. Je dirais que je suis encore un peu nerveux en sa présence. Je regarde vers le sol quand il me regarde. Je suis comme… Je pense que j’ai besoin de passer beau­coup plus de temps avec lui. Je me sens un peu plus à l’aise jour après jour. »