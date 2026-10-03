Actuellement se joue le Masters 1000 de Pékin sur le circuit WTA.

Le gratin du tennis mondial est présent dans la capi­tale chinoise, et tout le monde a en ligne de mire une poten­tielle finale entre la numéro un mondiale, Elena Rybakina, et la numéro deux mondiale, Aryna Sabalenka.

Mais pour le moment, d’autres matchs ont lieu, et ce matin, on pouvait assister à la rencontre entre Paula Badosa et Jelena Ostapenko.

Une affiche qui aurait été très promet­teuse il y a quelques années, mais qui semble désor­mais plus banale.

Lors de sa défaite en deux manches, 7–6, 7–5, face à la Lettone, Paula Badosa semblait toute­fois désemparée.

En effet, on la voit, lors d’un chan­ge­ment de côté, se plaindre seule sur son banc avant de se lever et de jeter sa raquette.

Des images qui s’expliquent peut‐être par le fait que Badosa menait à deux reprises 5–3 dans les deux manches, avant de fina­le­ment s’incliner.