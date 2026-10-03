Actuellement se joue le Masters 1000 de Pékin sur le circuit WTA.
Le gratin du tennis mondial est présent dans la capitale chinoise, et tout le monde a en ligne de mire une potentielle finale entre la numéro un mondiale, Elena Rybakina, et la numéro deux mondiale, Aryna Sabalenka.
Mais pour le moment, d’autres matchs ont lieu, et ce matin, on pouvait assister à la rencontre entre Paula Badosa et Jelena Ostapenko.
Une affiche qui aurait été très prometteuse il y a quelques années, mais qui semble désormais plus banale.
Lors de sa défaite en deux manches, 7–6, 7–5, face à la Lettone, Paula Badosa semblait toutefois désemparée.
En effet, on la voit, lors d’un changement de côté, se plaindre seule sur son banc avant de se lever et de jeter sa raquette.
Des images qui s’expliquent peut‐être par le fait que Badosa menait à deux reprises 5–3 dans les deux manches, avant de finalement s’incliner.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 10:40