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Pour Elena Rybakina, nouvelle numéro 1 mondiale, une défaite qui fait tâche

Par
Baptiste Mulatier
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C’était un petit coup de tonnerre sur la planète tennis. 

Devenue numéro 1 mondiale après l’US Open, où elle a remporté son troi­sième titre du Grand Chelem en battant Aryna Sabalenka en finale, Elena Rybakina a chuté dès son entrée en lice au WTA 1000 de Pékin, pour son retour à la compétition.

La Kazakhstanaise a été battue par la joueuse armé­nienne Alina Charaeva, 118e mondiale : 3–6, 6–4, 6–3, en 2h12 de jeu. 

C’est la deuxième fois seule­ment dans l’his­toire du tennis qu’une joueuse perde son premier match en tant que numéro 1 mondiale, après Naomi Osaka en 2019. 

Une défaite embar­ras­sante pour Elena Rybakina et un sacré exploit pour Alina Charaeva. 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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