C’était un petit coup de tonnerre sur la planète tennis.

Devenue numéro 1 mondiale après l’US Open, où elle a remporté son troi­sième titre du Grand Chelem en battant Aryna Sabalenka en finale, Elena Rybakina a chuté dès son entrée en lice au WTA 1000 de Pékin, pour son retour à la compétition.

La Kazakhstanaise a été battue par la joueuse armé­nienne Alina Charaeva, 118e mondiale : 3–6, 6–4, 6–3, en 2h12 de jeu.

CAREER DEFINING WIN 🤯



Alina Charaeva defeats the World No.1 Rybakina in three sets 3–6, 6–4, 6–3.#ChinaOpen pic.twitter.com/VQKWMMPWNb — wta (@WTA) October 3, 2026

C’est la deuxième fois seule­ment dans l’his­toire du tennis qu’une joueuse perde son premier match en tant que numéro 1 mondiale, après Naomi Osaka en 2019.

📊 Battue par Alina Charaeva (N°118), Elena Rybakina 🇰🇿 est seule­ment la deuxième joueuse à avoir perdu son tout premier match en tant que N°1 mondiale (après Naomi Osaka 🇯🇵 qui s’était inclinée dès son entrée en lice à Dubai en 2019, battue par Kristina Mladenovic).



✍️ A noter… pic.twitter.com/QouUHbcnKu — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 3, 2026

Une défaite embar­ras­sante pour Elena Rybakina et un sacré exploit pour Alina Charaeva.