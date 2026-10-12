Titrée à domicile, en battant Mirra Andreeva en finale du WTA 1000 de Pékin (7−5, 6–4), la Chinoise Qinwen Zheng a soulevé son premier trophée depuis deux ans. Et elle a profité pour faire passer un message à tous ceux qui ont douté d’elle.
« J’ai toujours su à quel point je pouvais inspirer les gens après avoir remporté la médaille d’or olympique en 2024. Après cela, en 2025, j’ai subi cette grave opération au coude, ce qui n’a pas été facile. Quand j’étais au plus bas, tout le monde disait que je ne pourrais pas revenir. Tout le monde doutait de moi. Mes amis aussi n’arrêtaient pas de me demander ce qui se passait pendant cette période. Je ne savais pas quoi répondre, car j’avais l’impression d’avoir tout simplement oublié comment jouer en compétition après mon retour de blessure. Finalement, après avoir essuyé de nombreuses défaites, j’ai retrouvé ma flamme lorsque je disputais des matchs de compétition. Comme je l’ai toujours dit, le tennis ne se résume pas à frapper des balles, c’est aussi une question d’envie de gagner. Je suis tellement reconnaissante d’avoir retrouvé cette flamme intérieure. En ce moment, j’essaie de donner le meilleur de moi‐même. »
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 11:58