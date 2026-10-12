Titrée à domi­cile, en battant Mirra Andreeva en finale du WTA 1000 de Pékin (7−5, 6–4), la Chinoise Qinwen Zheng a soulevé son premier trophée depuis deux ans. Et elle a profité pour faire passer un message à tous ceux qui ont douté d’elle.

« J’ai toujours su à quel point je pouvais inspirer les gens après avoir remporté la médaille d’or olym­pique en 2024. Après cela, en 2025, j’ai subi cette grave opéra­tion au coude, ce qui n’a pas été facile. Quand j’étais au plus bas, tout le monde disait que je ne pour­rais pas revenir. Tout le monde doutait de moi. Mes amis aussi n’arrêtaient pas de me demander ce qui se passait pendant cette période. Je ne savais pas quoi répondre, car j’avais l’impression d’avoir tout simple­ment oublié comment jouer en compé­ti­tion après mon retour de bles­sure. Finalement, après avoir essuyé de nombreuses défaites, j’ai retrouvé ma flamme lorsque je dispu­tais des matchs de compé­ti­tion. Comme je l’ai toujours dit, le tennis ne se résume pas à frapper des balles, c’est aussi une ques­tion d’envie de gagner. Je suis telle­ment recon­nais­sante d’avoir retrouvé cette flamme inté­rieure. En ce moment, j’essaie de donner le meilleur de moi‐même. »