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Qinwen Zheng règle ses comptes après son sacre : « Quand j’étais au plus bas, tout le monde disait que je ne pour­rais pas revenir. Tout le monde doutait de moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Titrée à domi­cile, en battant Mirra Andreeva en finale du WTA 1000 de Pékin (7−5, 6–4), la Chinoise Qinwen Zheng a soulevé son premier trophée depuis deux ans. Et elle a profité pour faire passer un message à tous ceux qui ont douté d’elle. 

« J’ai toujours su à quel point je pouvais inspirer les gens après avoir remporté la médaille d’or olym­pique en 2024. Après cela, en 2025, j’ai subi cette grave opéra­tion au coude, ce qui n’a pas été facile. Quand j’étais au plus bas, tout le monde disait que je ne pour­rais pas revenir. Tout le monde doutait de moi. Mes amis aussi n’arrêtaient pas de me demander ce qui se passait pendant cette période. Je ne savais pas quoi répondre, car j’avais l’impression d’avoir tout simple­ment oublié comment jouer en compé­ti­tion après mon retour de bles­sure. Finalement, après avoir essuyé de nombreuses défaites, j’ai retrouvé ma flamme lorsque je dispu­tais des matchs de compé­ti­tion. Comme je l’ai toujours dit, le tennis ne se résume pas à frapper des balles, c’est aussi une ques­tion d’envie de gagner. Je suis telle­ment recon­nais­sante d’avoir retrouvé cette flamme inté­rieure. En ce moment, j’essaie de donner le meilleur de moi‐même. »

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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