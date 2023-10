Respectivement titrée et demi‐finaliste à Guadalajara, Maria Sakkari (6e) et Caroline Garcia (11e) avaient béné­ficié d’un « bye de perfor­mance » au premier tour à Tokyo, leur permet­tant de commencer le tournoi direc­te­ment en huitièmes de finale. Au contraire d’Elena Rybakina, pour­tant 5e mondiale, et qui avait donc décidé de déclarer forfait après avoir exprimé sa colère.

Lors du WTA 1000 de Pékin aussi, Anastasia Pavlyuchenkova (86e mondiale !), demi‐finaliste du WTA 500 de Tokyo, a été exemptée du premier tour tandis qu’Aryna Sabalenka (numéro 1) ou Iga Swiatek (numéro 2) ont dû jouer.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, la numéro 5 mondiale, Rybakina, a de nouveau critiqué cette règle.

« A Tokyo, je n’étais pas contente. Je n’ai pas été informée du bye de perfor­mance. Ce qui était écrit sur la feuille d’in­for­ma­tion et partout ailleurs, c’est qu’à Tokyo il y aurait entre quatre et six byes de perfor­mance, mais ce qui n’était pas expliqué, c’était s’ils ajou­te­raient deux byes supplé­men­taires. Ici, la règle est un peu diffé­rente et elle a été mieux expli­quée. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de n’ap­pli­quer cette règle qu’à la fin de la saison, car nous avons eu beau­coup d’évé­ne­ments de ce type. Je ne pense pas qu’il soit bon que la numéro une mondiale n’ait pas d’exemp­tion. Il faut en discuter avec les joueurs et voir comment la règle sera appli­quée à l’avenir, car elle n’a pas été mise en œuvre pendant quatre ans, et c’est pour­quoi beau­coup de joueurs, en parti­cu­lier les jeunes, ne la connais­saient pas. Il n’est pas diffi­cile d’ex­pli­quer comment cela va fonc­tionner, c’est pour­quoi beau­coup de joueuses ne sont pas contentes. »