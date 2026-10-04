Aryna Sabalenka est éliminée du Masters 1000 de Pékin.
Alors qu’une finale au sommet était attendue entre Aryna Sabalenka et la nouvelle numéro un mondiale, Elena Rybakina, on ne verra finalement pas cette affiche avoir lieu.
En effet, la Biélorusse affrontait ce matin la Tchèque Nikola Bartunkova, 34e joueuse au classement WTA.
Pour leur deuxième confrontation, c’est cette fois‐ci Bartunkova qui s’impose, sur le score sans appel de 6–4, 6–3.
Une défaite étonnante pour Aryna Sabalenka, qui atteint très fréquemment les derniers carrés des plus grands tournois du circuits.
Au micro après la rencontre, la Tchèque semblait être aux anges après la plus grosse victoire de sa jeune carrière et n’a pas manqué de rendre hommage à son adversaire du jour :
« Tout d’abord, je me suis concentrée sur moi‐même, pour rester calme. Aryna est formidable. C’est une légende. Elle est championne de Grand Chelem. Je suis vraiment heureuse d’avoir remporté le match. »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 09:15