Aryna Sabalenka est éliminée du Masters 1000 de Pékin.

Alors qu’une finale au sommet était attendue entre Aryna Sabalenka et la nouvelle numéro un mondiale, Elena Rybakina, on ne verra fina­le­ment pas cette affiche avoir lieu.

En effet, la Biélorusse affron­tait ce matin la Tchèque Nikola Bartunkova, 34e joueuse au clas­se­ment WTA.

Pour leur deuxième confron­ta­tion, c’est cette fois‐ci Bartunkova qui s’impose, sur le score sans appel de 6–4, 6–3.

Une défaite éton­nante pour Aryna Sabalenka, qui atteint très fréquem­ment les derniers carrés des plus grands tour­nois du circuits.

Au micro après la rencontre, la Tchèque semblait être aux anges après la plus grosse victoire de sa jeune carrière et n’a pas manqué de rendre hommage à son adver­saire du jour :

« Tout d’abord, je me suis concen­trée sur moi‐même, pour rester calme. Aryna est formi­dable. C’est une légende. Elle est cham­pionne de Grand Chelem. Je suis vrai­ment heureuse d’avoir remporté le match. »