En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Pékin, la sextuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek a été inter­rogée sur l’évolution de son compor­te­ment sur le court ces derniers mois.

Question : « Iga, en vous obser­vant ces dernières années, il me semble que depuis environ un an, peut‐être 18 mois, vous avez un peu changé de person­na­lité lorsque vous jouez un match. Vous semblez simple­ment plus animée, un peu plus agres­sive. Est‐ce justifié de dire cela ? Si c’est le cas, pensez‐vous que cela est peut‐être dû au fait qu’Aryna a pris la première place du clas­se­ment et que vous montrez plus de déter­mi­na­tion pour la récupérer ? »

Swiatek : « Eh bien, merci pour votre analyse appro­fondie, mais… Je ne sais même pas comment répondre à cela, car non, je ne suis pas une personne diffé­rente parce que je suis n° 2. Je ne me comporte pas diffé­rem­ment parce que je suis numéro 2. Je n’y pense pas parti­cu­liè­re­ment pendant le match. Je suis diffé­rente parce que je suis plus âgée ou plus expé­ri­mentée. Mais le clas­se­ment n’a rien à voir avec ça, je dirais. »