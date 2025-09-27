En conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour du WTA 1000 de Pékin, la sextuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek a été interrogée sur l’évolution de son comportement sur le court ces derniers mois.
Question : « Iga, en vous observant ces dernières années, il me semble que depuis environ un an, peut‐être 18 mois, vous avez un peu changé de personnalité lorsque vous jouez un match. Vous semblez simplement plus animée, un peu plus agressive. Est‐ce justifié de dire cela ? Si c’est le cas, pensez‐vous que cela est peut‐être dû au fait qu’Aryna a pris la première place du classement et que vous montrez plus de détermination pour la récupérer ? »
Swiatek : « Eh bien, merci pour votre analyse approfondie, mais… Je ne sais même pas comment répondre à cela, car non, je ne suis pas une personne différente parce que je suis n° 2. Je ne me comporte pas différemment parce que je suis numéro 2. Je n’y pense pas particulièrement pendant le match. Je suis différente parce que je suis plus âgée ou plus expérimentée. Mais le classement n’a rien à voir avec ça, je dirais. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 10:55