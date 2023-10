« C’est proba­ble­ment l’un des meilleurs matchs que j’ai joué cette année. Il n’est donc jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais, je dirais », s’est réjouie Caroline Garcia après sa très belle victoire contre la 28e joueuse mondiale Anhelina Kalinina.

En quarts de finale du WTA 1000 de Pékin, la Française va désor­mais défier Swiatek, contre qui elle s’est inclinée deux fois en trois confrontations.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, la Polonaise, doublée au sommet du clas­se­ment par Aryna Sabalenka après l’US Open, s’est confié sur son état d’es­prit actuel.

« J’ai un peu changé d’at­ti­tude, je veux juste être une meilleure joueuse. Je ne suis pas ce genre de joueuse qui veut parti­ciper à tous les tour­nois semaine après semaine. Je suis une joueuse qui a besoin d’avoir une vie et un équi­libre. Je pense que le tennis est plus amusant quand on fait de petites pauses. Il est de plus en plus diffi­cile de s’ar­rêter et de réflé­chir, de choisir les bons tour­nois. C’est pour­quoi j’ai besoin de bonnes personnes autour de moi, pour savoir ce qu’il faut faire. »