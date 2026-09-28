Cette semaine se joue le WTA 1000 de Pékin.

C’est l’occasion de retrouver le gratin du tennis féminin après une courte coupure suivant la finale de l’US Open.

Ce tournoi permettra égale­ment de retrouver les deux premières joueuses du clas­se­ment WTA, à savoir Elena Rybakina et Aryna Sabalenka.

La Kazakhe, tout juste titrée à New York, en a profité pour prendre, par la même occa­sion, la première place mondiale en battant en finale sa prin­ci­pale rivale.

Une situa­tion qui avait parti­cu­liè­re­ment affecté la Biélorusse, apparue très énervée et touchée lors de la céré­monie de remise des trophées.

🚨 OFFICIEL ! Le tableau du WTA 1000 de Pékin. 🇨🇳⭐️



▪️ huit Top 10

▪️avec Diane Parry 🇫🇷 pic.twitter.com/zTvYgq5MWA — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 28, 2026

En effet, les deux joueuses seront têtes de série n°1 et n°2 de ce tournoi, et tout le monde suivra de près le parcours des deux joueuses afin de savoir si Rybakina confor­tera sa première place à l’issue du tournoi, ou si Sabalenka, en cas de titre et de mauvais parcours de la Kazakhe, pourra se rappro­cher de son trône.

À cette heure‐ci, Rybakina devance Sabalenka de 2 211 points au clas­se­ment WTA, mais seule­ment de 1 007 points à la Race.