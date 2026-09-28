Cette semaine se joue le WTA 1000 de Pékin.
C’est l’occasion de retrouver le gratin du tennis féminin après une courte coupure suivant la finale de l’US Open.
Ce tournoi permettra également de retrouver les deux premières joueuses du classement WTA, à savoir Elena Rybakina et Aryna Sabalenka.
La Kazakhe, tout juste titrée à New York, en a profité pour prendre, par la même occasion, la première place mondiale en battant en finale sa principale rivale.
Une situation qui avait particulièrement affecté la Biélorusse, apparue très énervée et touchée lors de la cérémonie de remise des trophées.
En effet, les deux joueuses seront têtes de série n°1 et n°2 de ce tournoi, et tout le monde suivra de près le parcours des deux joueuses afin de savoir si Rybakina confortera sa première place à l’issue du tournoi, ou si Sabalenka, en cas de titre et de mauvais parcours de la Kazakhe, pourra se rapprocher de son trône.
À cette heure‐ci, Rybakina devance Sabalenka de 2 211 points au classement WTA, mais seulement de 1 007 points à la Race.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 11:50