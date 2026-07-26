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Le terrible constat d’une double cham­pionne en Grand Chelem : « J’ai 30 ans, je suis vieille, la fatigue s’est fait sentir. Heureusement, je suis au repos demain »

Par
Jean Muller
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De retour dans le top 30 mondial après son sacre au WTA 250 d’Athènes, Barbora Krejcikova a cette fois‐ci marqué le pas chez elle à l’Open de Prague. En demi‐finale, la Tchèque a buté sur la 74e joueuse mondiale, au terme d’un match mara­thon de 2 h 52 (7−6, 3–6, 6–7).

En confé­rence de presse, la double cham­pionne en majeur a pointé du doigt son âge comme facteur limi­tant dans les rencontres vouées à se prolonger.

« Aujourd’hui, la fatigue s’est fait sentir. J’ai 30 ans, je suis vieille, je ne rajeu­nirai plus. Je n’ai pas pu jouer comme lors des matchs précé­dents. Tous les matchs ici, je les ai menés à la force de ma volonté et de mon moral. J’ai joué pour le public. Et aujourd’hui, je me suis battue de toutes mes forces, mais cela n’a tout de même pas suffi. Heureusement, je suis au repos demain », a précisé la 26e raquette WTA, dans des propos relayés par Championat.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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