De retour dans le top 30 mondial après son sacre au WTA 250 d’Athènes, Barbora Krejcikova a cette fois‐ci marqué le pas chez elle à l’Open de Prague. En demi‐finale, la Tchèque a buté sur la 74e joueuse mondiale, au terme d’un match mara­thon de 2 h 52 (7−6, 3–6, 6–7).

En confé­rence de presse, la double cham­pionne en majeur a pointé du doigt son âge comme facteur limi­tant dans les rencontres vouées à se prolonger.

« Aujourd’hui, la fatigue s’est fait sentir. J’ai 30 ans, je suis vieille, je ne rajeu­nirai plus. Je n’ai pas pu jouer comme lors des matchs précé­dents. Tous les matchs ici, je les ai menés à la force de ma volonté et de mon moral. J’ai joué pour le public. Et aujourd’hui, je me suis battue de toutes mes forces, mais cela n’a tout de même pas suffi. Heureusement, je suis au repos demain », a précisé la 26e raquette WTA, dans des propos relayés par Championat.