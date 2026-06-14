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Donna Vekic, après sa victoire en finale contre Emma Raducanu : « J’ai toujours été jalouse des garçons qui avaient la chance de jouer sur ce court dans ce club extraordinaire »

Par
Thomas S
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Donna Vekic aime le gazon, et le gazon londo­nien lui a bien rendu ce dimanche.

Après un début de saison compliqué, l’ac­tuelle 76e mondiale, demi‐finaliste de Wimbledon il y a deux ans, a décroché le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 500 du Queen’s après une victoire plein de maîtrise face à la locale, Emma Raducanu : 6–0, 7–6(6), en 1h50. 

Après Tatjana Maria l’année dernière, la Croate devient donc la deuxième femme à triom­pher sur cet évène­ment depuis 1973 et le retour d’un tournoi féminin dans ce club mythique. 

Une déci­sion qu’elle a tenu à saluer lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. 

« Félicitations Emma pour cette superbe semaine. Tu es une joueuse incroyable. Je vous souhaite, à toi et à ton équipe, tout le meilleur pour la suite de la saison sur gazon. En gran­dis­sant et en jouant sur le circuit, j’ai toujours été jalouse des garçons qui avaient la chance de jouer sur ce court dans ce club extra­or­di­naire. Je suis très recon­nais­sante que, depuis l’année dernière, nous ayons nous aussi l’occasion de jouer ici. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous appré­cions vrai­ment ce moment. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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