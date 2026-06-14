Donna Vekic aime le gazon, et le gazon londonien lui a bien rendu ce dimanche.
Après un début de saison compliqué, l’actuelle 76e mondiale, demi‐finaliste de Wimbledon il y a deux ans, a décroché le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 500 du Queen’s après une victoire plein de maîtrise face à la locale, Emma Raducanu : 6–0, 7–6(6), en 1h50.
Après Tatjana Maria l’année dernière, la Croate devient donc la deuxième femme à triompher sur cet évènement depuis 1973 et le retour d’un tournoi féminin dans ce club mythique.
Une décision qu’elle a tenu à saluer lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
Donna Vekic after beating Emma Raducanu to win the title in Queen’s— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 14, 2026
“Congrats Emma on such a great week. You’re such an incredible player. I wish you and your team all the best for the remainder of the grass season”❤️
“Growing up and playing on the tour I was always jealous of… pic.twitter.com/DyveND0vsk
« Félicitations Emma pour cette superbe semaine. Tu es une joueuse incroyable. Je vous souhaite, à toi et à ton équipe, tout le meilleur pour la suite de la saison sur gazon. En grandissant et en jouant sur le circuit, j’ai toujours été jalouse des garçons qui avaient la chance de jouer sur ce court dans ce club extraordinaire. Je suis très reconnaissante que, depuis l’année dernière, nous ayons nous aussi l’occasion de jouer ici. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous apprécions vraiment ce moment. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 18:08