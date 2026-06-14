Donna Vekic aime le gazon, et le gazon londo­nien lui a bien rendu ce dimanche.

Après un début de saison compliqué, l’ac­tuelle 76e mondiale, demi‐finaliste de Wimbledon il y a deux ans, a décroché le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 500 du Queen’s après une victoire plein de maîtrise face à la locale, Emma Raducanu : 6–0, 7–6(6), en 1h50.

Après Tatjana Maria l’année dernière, la Croate devient donc la deuxième femme à triom­pher sur cet évène­ment depuis 1973 et le retour d’un tournoi féminin dans ce club mythique.

Une déci­sion qu’elle a tenu à saluer lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Donna Vekic after beating Emma Raducanu to win the title in Queen’s



“Congrats Emma on such a great week. You’re such an incre­dible player. I wish you and your team all the best for the remainder of the grass season”❤️



“Growing up and playing on the tour I was always jealous of… pic.twitter.com/DyveND0vsk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 14, 2026

« Félicitations Emma pour cette superbe semaine. Tu es une joueuse incroyable. Je vous souhaite, à toi et à ton équipe, tout le meilleur pour la suite de la saison sur gazon. En gran­dis­sant et en jouant sur le circuit, j’ai toujours été jalouse des garçons qui avaient la chance de jouer sur ce court dans ce club extra­or­di­naire. Je suis très recon­nais­sante que, depuis l’année dernière, nous ayons nous aussi l’occasion de jouer ici. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous appré­cions vrai­ment ce moment. »