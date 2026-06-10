Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a fait son grand retour à la compé­ti­tion en double sur le tournoi du Queen’s. Et en gagnant !

Associée à la jeune cana­dienne Victoria Mboko (9e mondiale en simple à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine de 44 ans a remporté son premier match offi­ciel depuis l’US Open 2022, en battant deux joueuses du top 15 mondial en double, Erin Routliffe (11e mondiale en double) et de Nicole Melichar‐Martinez (15e), sur le score de 7–6(2), 6–2.

Lors de l’in­ter­view sur le court après le match, Serena a plai­santé sur les raisons de son « come‐back ».

« Je n’avais rien de mieux à faire. J’en avais marre de rester assise à la maison (rires). Mes filles sont en vacances d’été, alors pour­quoi pas ? Et puis, évidem­ment, pouvoir jouer à Queen’s, qui, à l’époque où j’étais en simple, n’accueillait pas de tournoi féminin », a déclaré la cham­pionne aux 23 titres du Grand Chelem.

Serena Williams after winning her 1st match back in 4 years with Vicky Mboko



« Why now ? Why here ? What is to come?«



Serena : « I mean, I don’t know. I had nothing better to do. I got tired of sitting at home. »



😭😭😭😭pic.twitter.com/VLSJUEK8sg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

Serena Williams et Victoria Mboko joue­ront donc un match de plus sur le gazon londonien.