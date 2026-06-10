Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a fait son grand retour à la compétition en double sur le tournoi du Queen’s. Et en gagnant !
Associée à la jeune canadienne Victoria Mboko (9e mondiale en simple à seulement 19 ans), la légende américaine de 44 ans a remporté son premier match officiel depuis l’US Open 2022, en battant deux joueuses du top 15 mondial en double, Erin Routliffe (11e mondiale en double) et de Nicole Melichar‐Martinez (15e), sur le score de 7–6(2), 6–2.
Lors de l’interview sur le court après le match, Serena a plaisanté sur les raisons de son « come‐back ».
« Je n’avais rien de mieux à faire. J’en avais marre de rester assise à la maison (rires). Mes filles sont en vacances d’été, alors pourquoi pas ? Et puis, évidemment, pouvoir jouer à Queen’s, qui, à l’époque où j’étais en simple, n’accueillait pas de tournoi féminin », a déclaré la championne aux 23 titres du Grand Chelem.
Serena Williams after winning her 1st match back in 4 years with Vicky Mboko— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026
« Why now ? Why here ? What is to come?«
Serena : « I mean, I don’t know. I had nothing better to do. I got tired of sitting at home. »
😭😭😭😭pic.twitter.com/VLSJUEK8sg
Serena Williams et Victoria Mboko joueront donc un match de plus sur le gazon londonien.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 08:34