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Serena Williams, après sa victoire pour son grand retour : « J’en avais marre de rester assise à la maison et je n’avais rien de mieux à faire »

Par
Baptiste Mulatier
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Après plusieurs mois de rumeurs et une annonce la semaine dernière, Serena Williams (44 ans) a fait son grand retour à la compé­ti­tion en double sur le tournoi du Queen’s. Et en gagnant ! 

Associée à la jeune cana­dienne Victoria Mboko (9e mondiale en simple à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine de 44 ans a remporté son premier match offi­ciel depuis l’US Open 2022, en battant deux joueuses du top 15 mondial en double, Erin Routliffe (11e mondiale en double) et de Nicole Melichar‐Martinez (15e), sur le score de 7–6(2), 6–2.

Lors de l’in­ter­view sur le court après le match, Serena a plai­santé sur les raisons de son « come‐back ». 

« Je n’avais rien de mieux à faire. J’en avais marre de rester assise à la maison (rires). Mes filles sont en vacances d’été, alors pour­quoi pas ? Et puis, évidem­ment, pouvoir jouer à Queen’s, qui, à l’époque où j’étais en simple, n’accueillait pas de tournoi féminin », a déclaré la cham­pionne aux 23 titres du Grand Chelem. 

Serena Williams et Victoria Mboko joue­ront donc un match de plus sur le gazon londonien.

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 08:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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