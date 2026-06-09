Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une première appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine va jouer son premier match offi­ciel ce mardi après‐midi depuis l’US Open 2022 !

Et lors de son passage en confé­rence de presse, dont les décla­ra­tions sont relayées par L’Equipe, Serena s’est enlevée toute forme de pression.

« Je n’ai pas besoin de gagner. J’ai gagné davan­tage que la plupart des gens ne gagne­ront au cours de toute leur vie. Pour moi, ce n’est donc pas ce qui compte. Et il est impor­tant que je continue à me le rappeler, parce que je n’ai plus rien à prouver. Je n’ai rien à perdre. Tout ce qui m’ar­rive ici n’est qu’un bonus. »