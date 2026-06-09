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Serena Williams, c’est le jour J : « J’ai gagné davan­tage que la plupart des gens ne gagne­ront au cours de toute leur vie. Je n’ai rien à perdre »

Par
Baptiste Mulatier
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Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une première appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin). 

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine va jouer son premier match offi­ciel ce mardi après‐midi depuis l’US Open 2022 !

Et lors de son passage en confé­rence de presse, dont les décla­ra­tions sont relayées par L’Equipe, Serena s’est enlevée toute forme de pression.

« Je n’ai pas besoin de gagner. J’ai gagné davan­tage que la plupart des gens ne gagne­ront au cours de toute leur vie. Pour moi, ce n’est donc pas ce qui compte. Et il est impor­tant que je continue à me le rappeler, parce que je n’ai plus rien à prouver. Je n’ai rien à perdre. Tout ce qui m’ar­rive ici n’est qu’un bonus. »

Publié le mardi 9 juin 2026 à 10:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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