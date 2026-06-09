Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition avec une première apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
Associée à la pépite canadienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seulement 19 ans), la légende américaine va jouer son premier match officiel ce mardi après‐midi depuis l’US Open 2022 !
Et lors de son passage en conférence de presse, dont les déclarations sont relayées par L’Equipe, Serena s’est enlevée toute forme de pression.
« Je n’ai pas besoin de gagner. J’ai gagné davantage que la plupart des gens ne gagneront au cours de toute leur vie. Pour moi, ce n’est donc pas ce qui compte. Et il est important que je continue à me le rappeler, parce que je n’ai plus rien à prouver. Je n’ai rien à perdre. Tout ce qui m’arrive ici n’est qu’un bonus. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 10:48