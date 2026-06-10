Terrible nouvelle pour le tournoi du Queen’s, pour Serena Williams et, surtout, pour Victoria Mboko.

Cette dernière, qui faisait son entrée en lice en simple ce mercredi sur le gazon londo­nien (WTA 500), un jour après s’être imposée en double aux côtés de la reve­nante et légende, Serena Williams, a été contrainte à l’abandon contre Karolina Pliskova après une très vilaine glis­sade (voir ci‐dessous).

Vicky Mboko retires from her match against Karolina Pliskova at Queen’s Club down 2–6, 3–4



She slipped on the grass and injured her knee it looks like



Awful to see this ahead of Wimbledon.



Her doubles with Serena Williams looks unli­kely now…



Hoping she reco­vers quickly. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/f9JYdkIChM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 10, 2026

Alors que certains redoutent une bles­sure sérieuse au niveau du genou, la jeune et talen­tueuse cana­dienne, actuelle 10e joueuse mondiale, inquiète à 20 jours de Wimbledon et laisse égale­ment Serena Williams sans parte­naire avant leur quart de finale.