Terrible nouvelle pour le tournoi du Queen’s, pour Serena Williams et, surtout, pour Victoria Mboko.
Cette dernière, qui faisait son entrée en lice en simple ce mercredi sur le gazon londonien (WTA 500), un jour après s’être imposée en double aux côtés de la revenante et légende, Serena Williams, a été contrainte à l’abandon contre Karolina Pliskova après une très vilaine glissade (voir ci‐dessous).
Vicky Mboko retires from her match against Karolina Pliskova at Queen’s Club down 2–6, 3–4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 10, 2026
She slipped on the grass and injured her knee it looks like
Awful to see this ahead of Wimbledon.
Her doubles with Serena Williams looks unlikely now…
Hoping she recovers quickly. ❤️🩹 pic.twitter.com/f9JYdkIChM
Alors que certains redoutent une blessure sérieuse au niveau du genou, la jeune et talentueuse canadienne, actuelle 10e joueuse mondiale, inquiète à 20 jours de Wimbledon et laisse également Serena Williams sans partenaire avant leur quart de finale.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 18:16