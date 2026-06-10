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Serena Williams coupée dans son élan après la bles­sure très inquié­tante de Victoria Mboko

Par
Thomas S
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Terrible nouvelle pour le tournoi du Queen’s, pour Serena Williams et, surtout, pour Victoria Mboko.

Cette dernière, qui faisait son entrée en lice en simple ce mercredi sur le gazon londo­nien (WTA 500), un jour après s’être imposée en double aux côtés de la reve­nante et légende, Serena Williams, a été contrainte à l’abandon contre Karolina Pliskova après une très vilaine glis­sade (voir ci‐dessous). 

Alors que certains redoutent une bles­sure sérieuse au niveau du genou, la jeune et talen­tueuse cana­dienne, actuelle 10e joueuse mondiale, inquiète à 20 jours de Wimbledon et laisse égale­ment Serena Williams sans parte­naire avant leur quart de finale. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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