Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition avec une première apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
Associée à la pépite canadienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seulement 19 ans), la légende américaine va jouer son premier match officiel ce mardi après‐midi depuis l’US Open 2022 !
Reste désormais une question : dans quel état de forme se trouve Serena après près de quatre ans loin du circuit ?
Pour préparer son retour, l’Américaine s’est entraînée dans la plus grande discrétion en Floride. Le Britannique David Quayle, dont le meilleur classement a été une 1586e place mondiale, a notamment été invité à partager plusieurs séances sur le court privé de l’une de ses propriétés.
Et à en croire ses confidences au micro la BBC, il a été impressionné !
« Je n’en ai parlé à personne, personne à part ma famille ne savait où j’allais. C’était assez excitant d’être dans le secret d’une nouvelle qui, on le savait, ferait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis. Les entraînements que nous avons eus ont été assez exceptionnels. Elle n’a rien perdu de son talent ; elle évolue toujours à un très haut niveau. C’est tout simplement la professionnelle par excellence. Pour moi, c’est la plus grande de tous les temps, et cela se voit dans sa façon d’agir sur le court. C’est incroyable de simplement faire partie de cette aventure et d’en être témoin, sans parler du fait d’apprendre à ses côtés. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 13:55