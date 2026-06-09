Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une première appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine va jouer son premier match offi­ciel ce mardi après‐midi depuis l’US Open 2022 !

Reste désor­mais une ques­tion : dans quel état de forme se trouve Serena après près de quatre ans loin du circuit ?

Pour préparer son retour, l’Américaine s’est entraînée dans la plus grande discré­tion en Floride. Le Britannique David Quayle, dont le meilleur clas­se­ment a été une 1586e place mondiale, a notam­ment été invité à partager plusieurs séances sur le court privé de l’une de ses propriétés.

Et à en croire ses confi­dences au micro la BBC, il a été impressionné !

« Je n’en ai parlé à personne, personne à part ma famille ne savait où j’allais. C’était assez exci­tant d’être dans le secret d’une nouvelle qui, on le savait, ferait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis. Les entraî­ne­ments que nous avons eus ont été assez excep­tion­nels. Elle n’a rien perdu de son talent ; elle évolue toujours à un très haut niveau. C’est tout simple­ment la profes­sion­nelle par excel­lence. Pour moi, c’est la plus grande de tous les temps, et cela se voit dans sa façon d’agir sur le court. C’est incroyable de simple­ment faire partie de cette aven­ture et d’en être témoin, sans parler du fait d’apprendre à ses côtés. »