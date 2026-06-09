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Tatjana Maria s’in­digne et c’est compré­hen­sible : « En tant que tenante du titre, j’ai été surprise par cette décision »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Alors qu’elle est tentante du titre au Queen’s, Tatjana Maria n’a pour­tant pas reçu d’in­vi­ta­tion de la part des orga­ni­sa­teurs pour inté­grer le tableau principal. 

L’Allemande de 38 ans, 52e mondiale, a fina­le­ment dû passer par les quali­fi­ca­tions pour décro­cher sa place dans le tournoi. Une situa­tion qu’elle semble avoir encore en travers de la gorge.

« En tant que tenante du titre, j’es­pé­rais vrai­ment, ou plutôt je pensais, obtenir une wild card… J’ai bien sûr été surprise quand j’ai reçu le message de Laura Robson m’in­for­mant que toutes les wild cards seraient attri­buées aux joueuses britanniques. »

Et on peut large­ment la comprendre…

Publié le mardi 9 juin 2026 à 11:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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