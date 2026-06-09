Alors qu’elle est tentante du titre au Queen’s, Tatjana Maria n’a pourtant pas reçu d’invitation de la part des organisateurs pour intégrer le tableau principal.
L’Allemande de 38 ans, 52e mondiale, a finalement dû passer par les qualifications pour décrocher sa place dans le tournoi. Une situation qu’elle semble avoir encore en travers de la gorge.
« En tant que tenante du titre, j’espérais vraiment, ou plutôt je pensais, obtenir une wild card… J’ai bien sûr été surprise quand j’ai reçu le message de Laura Robson m’informant que toutes les wild cards seraient attribuées aux joueuses britanniques. »
Tatjana Maria last year’s ‘Queen of Queen’s’ on being denied a wild card to defend her title : « to come back like a champion I really hoped or I thought I would get a wildcard.…I was surprised of course when I got the message from Laura Robson saying that all the wildcards will… pic.twitter.com/e9nwWHTDoE— Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) June 8, 2026
Et on peut largement la comprendre…
Publié le mardi 9 juin 2026 à 11:49