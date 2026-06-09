Alors qu’elle est tentante du titre au Queen’s, Tatjana Maria n’a pour­tant pas reçu d’in­vi­ta­tion de la part des orga­ni­sa­teurs pour inté­grer le tableau principal.

L’Allemande de 38 ans, 52e mondiale, a fina­le­ment dû passer par les quali­fi­ca­tions pour décro­cher sa place dans le tournoi. Une situa­tion qu’elle semble avoir encore en travers de la gorge.

« En tant que tenante du titre, j’es­pé­rais vrai­ment, ou plutôt je pensais, obtenir une wild card… J’ai bien sûr été surprise quand j’ai reçu le message de Laura Robson m’in­for­mant que toutes les wild cards seraient attri­buées aux joueuses britanniques. »

Tatjana Maria last year’s ‘Queen of Queen’s’ on being denied a wild card to defend her title : « to come back like a cham­pion I really hoped or I thought I would get a wildcard.…I was surprised of course when I got the message from Laura Robson saying that all the wild­cards will… pic.twitter.com/e9nwWHTDoE — Tennis Weekly Podcast (@tennisweeklypod) June 8, 2026

Et on peut large­ment la comprendre…