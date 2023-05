Les orga­ni­sa­teurs du tournoi de Rome ont été victimes d’une météo plutôt déplo­rable et même s’ils ont tenté de proposer une program­ma­tion cohé­rente, ils ont fait des choix discu­tables. Comme l’ex­plique Alizé Cornet cela est d’au­tant plus déplo­rable qu’il s’agis­sait de l’un des tour­nois les plus impor­tants de l’année.

Il est vrai qu’il y avait de la place pour programmer les deux finales ce dimanche plutôt que proposer ce spec­tacle dans la nuit et devant des gradins très peu garnis.