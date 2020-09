S’il y en a bien une que la transition dur-terre battue n’affecte pas, c’est Victoria Azarenka. Elle a infligé une démonstration à Sofia Kenin. Deux bulles. Aucune balle de break concédée. La Biélorusse est impressionnante, et elle le doit selon à sa préparation méticuleuse.

« Je n’aurais jamais imaginé un tel résultat, un score aussi sévère. À ce stade, je pense que je suis capable de gérer mon arsenal de coups, de savoir le coup que je dois prendre. J’ai toujours été une joueuse capable de générer des plans différents, mais dans ce match, je ne me suis jamais arrêté d’y penser, je ne me demandais pas à l’époque si je prenais ou non le bon tir. Il y a des moments où j’ai peur de faire quelque chose d’étrange, en dehors de ma zone de confort. Il est beaucoup plus facile de jouer en se sentant libre et en sachant comment jouer », a-t-elle déclaré en conférence de presse.

Victoria a l’occasion d’enchaîner ce vendredi face à Daria Kasatkina (74ème).