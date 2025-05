Battue en finale par une Jasmine Paolini en mission à domi­cile (6−4, 6–2), au WTA 1000 de Rome, Coco Gauff s’in­cline une nouvelle fois dans la dernière ligne droite d’un tournoi, après Madrid.

Des parcours qui restent très encou­ra­geant, à l’ap­proche de Roland‐Garros, débu­tant le 25 mai prochain.

Visiblement, la numéro trois mondiale ne semble pas en vouloir à son nouveau bour­reau. Il serait même possible d’ima­giner une certaine compli­cité entre les deux joueuses. En story Instagram, la cham­pionne de l’US Open a partagé un cliché de sa mère, posant avec celle de l’Italienne.

Coco Gauff and Jasmine Paolini’s moms toge­ther after the Rome final. ❤️



