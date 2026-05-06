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Ça ne s’ar­range pas pour Loïs Boisson

Par
Thomas S
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Même s’il faut faire preuve d’in­dul­gence avec Loïs Boisson, à peine de retour à la compé­ti­tion après sept mois d’ab­sence, le temps n’at­tend pas. 

Sèchement battue pour son grand retour il y a deux semaines à Madrid, la Française n’a pas fait mieux au premier tour du WTA 1000 de Rome, ce mercredi, face à Siniakova, défaite 6–2, 6–3, en 1h15 de jeu.

À moins de trois semaines du début de Roland‐Garros où elle défendra pas moins de 780 points suite à sa demi‐finale de l’an dernier, l’enjeu est de taille pour l’ac­tuelle 43e mondiale qui devrait aller cher­cher du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tour­nois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).

C’est en tout cas tout ce qu’on lui souhaite avant le rendez‐vous du Grand Chelem pari­sien où la pres­sion sera très forte. 

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 14:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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