Même s’il faut faire preuve d’in­dul­gence avec Loïs Boisson, à peine de retour à la compé­ti­tion après sept mois d’ab­sence, le temps n’at­tend pas.

Sèchement battue pour son grand retour il y a deux semaines à Madrid, la Française n’a pas fait mieux au premier tour du WTA 1000 de Rome, ce mercredi, face à Siniakova, défaite 6–2, 6–3, en 1h15 de jeu.

La prépa­ra­tion pour Roland‐Garros est loin d’être idéale… Balayée d’en­trée à Madrid, Loïs Boisson a connu le même sort à Rome #IBI26 pic.twitter.com/GEp9BhwjXk — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 6, 2026

À moins de trois semaines du début de Roland‐Garros où elle défendra pas moins de 780 points suite à sa demi‐finale de l’an dernier, l’enjeu est de taille pour l’ac­tuelle 43e mondiale qui devrait aller cher­cher du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tour­nois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).

C’est en tout cas tout ce qu’on lui souhaite avant le rendez‐vous du Grand Chelem pari­sien où la pres­sion sera très forte.