Même s’il faut faire preuve d’indulgence avec Loïs Boisson, à peine de retour à la compétition après sept mois d’absence, le temps n’attend pas.
Sèchement battue pour son grand retour il y a deux semaines à Madrid, la Française n’a pas fait mieux au premier tour du WTA 1000 de Rome, ce mercredi, face à Siniakova, défaite 6–2, 6–3, en 1h15 de jeu.
La préparation pour Roland‐Garros est loin d’être idéale… Balayée d’entrée à Madrid, Loïs Boisson a connu le même sort à Rome #IBI26 pic.twitter.com/GEp9BhwjXk— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 6, 2026
À moins de trois semaines du début de Roland‐Garros où elle défendra pas moins de 780 points suite à sa demi‐finale de l’an dernier, l’enjeu est de taille pour l’actuelle 43e mondiale qui devrait aller chercher du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tournois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).
C’est en tout cas tout ce qu’on lui souhaite avant le rendez‐vous du Grand Chelem parisien où la pression sera très forte.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 14:41