Tombeuse de la locale Elisabetta Coccarietta, pour son entrée en lice au WTA 1000 de Rome, Caroline Garcia a joué dans une atmo­sphère élec­trique, un peu comme celle subie par Korda.

La gagnante du WTA Finals 2022 n’a pas semblé inti­midée plus que ça, dans une confron­ta­tion remportée en deux sets (6−2, 7–6). Dans des propos relayés par Ubitennis, elle a donné son avis sur le compor­te­ment des tifosis.

« Évidemment, comme dans n’im­porte quel autre pays, les suppor­ters italiens peuvent s’illu­miner et s’en­thou­siasmer. Je pense que j’ai eu parti­cu­liè­re­ment de la chance aujourd’hui, ce n’était pas excessif, c’était respec­tueux et évidem­ment, on attend des fans qu’ils encou­ragent leur joueur, ce n’est pas un problème tant qu’ils sont respec­tueux et respectent certaines limites liées au tennis C’est aussi amusant pour le tennis et le sport, nous préfé­rons toujours un public éner­gique à un public silen­cieux et ennuyeux. »