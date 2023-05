Ce jeudi, les fans ont vécu un petit calvaire lors du duel entre Caroline Garcia et la Roumaine Ana Bogdan au deuxième tour du WTA 1000 de Rome.

Si Garcia s’est imposée par miracle après avoir été menée 3–5 dans l’ul­time manche alors que le Roumaine était au service, elle a livré une copie très indi­geste dans tous les compar­ti­ments du jeu.

D’ailleurs, Caroline s’en est rendue compte, notam­ment à 4 à 3 dans le troi­sième set où sur un énième retour dans les bâches, elle est sortie de ses gonds en criant : « C’est naze ! »

À ce moment là, on ne donnait pas cher de la peau de Caro.

Et pour­tant, on ne sait toujours pas comment elle est parvenue à renverser la tendance en rempor­tant trois jeux de suite. C’est surement l’adré­na­line de la peur de perdre qui lui a permis de retrouver ses esprits et un niveau digne de son rang.

Malgré tout, cette victoire à l’ar­ra­chée peut être une forme de déclic et on le saura très vite puis­qu’au second tour elle sera opposée à la toujours dange­reuse colom­bienne Camila Osorio, 100e joueuse mondiale.