Une nouvelle fois battue, ce samedi au troi­sième tour du WTA 1000 de Rome par la Colombienne et 100e mondiale, Camila Osorio (sa troi­sième défaite en six rencontres depuis la Billie Jean King Cup), Caroline Garcia, inter­rogée par L’Équipe, est apparue très affectée par cette nouvelle contre performance.

En pleine crise de confiance, la Lyonnaise cherche des solu­tions même si elle n’a pour l’ins­tant trouvé aucune réponse.

« Ça fait pas mal de temps que c’est comme ça. Parfois, c’est dur (elle est en pleurs). Je fais les efforts, mais ça ne marche pas. Oui, il y a ça. En fait, ça m’af­fecte de faire ce que je fais sur le terrain et de ne pas bien le faire. Tout simple­ment parce que je suis concernée par ce que je fais. Je fais les efforts, j’ai l’im­pres­sion de faire les choses bien et j’ai envie d’aller jusqu’au bout. Sauf que, quand j’ar­rive sur le court, tout ce que j’ai bien fait, je ne le fais plus. Au bout d’un moment, j’ai­me­rais savoir pour­quoi, au moins arriver à le contrôler et à changer ça. Mais non, ça m’en­fonce de plus en plus. Au lieu de kiffer le moment sur le terrain, ça devient un cauchemar. »